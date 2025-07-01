Enez’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Törene, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, Liman Başkanlığı personeli, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Enez Liman Başkanı İsmail Gümüş, denizciliğin ülke ekonomisi ve savunması açısından önemine dikkat çekerek, "Mavi Vatan’ımıza sahip çıkmak ve deniz kültürünü yaşatmak hepimizin görevi" dedi.

DENİZCİLİĞİN VE YEREL DENİZ KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILMASI

Anıt önündeki törenin ardından, deniz şehitlerini anmak amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekiplerinin eşliğinde liman önüne açılan protokol üyeleri, denize çelenk bıraktı. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirilen çelenk bırakma töreninde duygusal anlar yaşandı.

Günün anısına düzenlenen etkinliklerle, Enez’de denizciliğin ve yerel deniz kültürünün yaşatılması adına anlamlı bir gün yaşandı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır