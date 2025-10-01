HABER

Engel oranı raporu nedir, kimlere verilir?

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de engelli bireylere ait bazı haklar bulunmaktadır. Bu haklar günlük hayattaki sıradan durumlarda, sağlık alanında, mülk ya da araç satın alma gibi işlemlerde geçerli olabilmektedirler.

Ferhan Petek

Doğuştan ya da sonradan oluşan hastalıklar veya kazalar sonucunda kişilerin yaşadığı sakatlıklar, vücudun işitsel, görsel, ruhsal durumları gibi farklılıkları engellilik olarak adlandırılmaktadır. Bu tür durumlarda olan kişiler, engellilik oranlarının yüzdesi üzerinden engelli olarak değerlendirilirler ve resmi olarak bazı haklara imtiyazlara sahip olurlar. Sahip oldukları haklar farklı durumlara ve alanlara göre değişiklik göstermektedir. Sağlık alanı da engellilerin çeşitli haklara sahip olduğu alanlardan biridir.

Engel oranı raporu nedir, ne işe yarar?

Kişilerin vücut bütünlüklerini bozan kaza ya da travmalarla karşılaşması, ruhsal ya da fiziksel yetilerini belli oranlarda kaybetmiş olmaları o kişilerin engelli statüsünde değerlendirilmesine neden olmaktadır. Ömür boyu ilaç kullanmak zorunda olan kişiler de dahil olmak üzere resmi olarak engelli kabul edilen kişilere rapor verilir.

Engelli raporu Sağlık Bakanlığı denetiminde engelli olan bireylere verilir ve kişinin engellilik durumuna göre oranı doğrultusunda engelli raporu olur. Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan sağlık kurumları en az %40 oranında engel oranı olduğu tespit edilen kişilere engelli raporu verebilmektedir.

Engel oranı raporu kimlere verilir?

MHRS (Merkezi Randevu Sistemi) aracılığı ile ya da ALO 182 çağrı merkezi aranarak yetkili sağlık kurumlarından randevu alındıktan sonra şahsen başvuru yaparak kişinin engellilik durumu kuruma iletilir. Devlet hastanesinden alınmış engellilik raporları ve inceleme sonuçları iletilir ve yetkili birimler tarafından değerlendirilir.

Engel oranı hesaplamak için mevcut hastalıkların karşılık geldiği oranlar dikkate alınır. Yetişkin bireyler için engellilik değerlendirilmesi yönetmeliklerce belirlenmiştir. Tek bir hastalıktan ya da birden fazla hastalıktan toplam olarak en az %40 oranında engel tespit edilen kişilere engelli raporu verilir. Bu oran %90 civarında da olabilmektedir.

Belirlenen engel oranları %40, %60 ya da %90 oranlarında olabilmektedir. Çeşitli hastalıklardan alınan oranlar hesaplanır ve kişinin engel oranı hesaplanarak o kişiye engelli raporu verilir.

