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Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı: Hemşirenin hastaya yaptıkları kameraya yakalandı! Müdür de tanık oldu ama...

03.03.2025 09:43
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MYNET ÖZEL | İstanbul'daki bir engelli bakım merkezinde geçen cinsel istismar iddiası infial yaratacak cinsten! Bipolar duygu durum bozukluğu tedavisi gören kadını iddiaya göre hemşire Ş.D. gece istismar etti. Güvenlik kameralarını izleyen kurum müdürü skandala gözleriyle tanık olsa da ifadesinde doğru bilgi vermeyince hemşire davadan en az cezayı alacak şekilde sıyrıldı. Kurumun işleyişiyle ilgili de skandal iddialar gün yüzüne çıktı.

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı: Hemşirenin hastaya yaptıkları kameraya yakalandı! Müdür de tanık oldu ama...
Mynet Özel Haber

Olay Kasım 2022'de meydana geldi. İddialara göre; İstanbul'daki bir engelli bakım merkezinde bipolar duygu durum bozukluğu tedavisi gören K.A. isimli hastaya hemşire Ş.D. gece vakti tek başlarına kaldığı bir sırada cinsel istismarda bulundu.

MÜDÜR GÖZLERİYLE GÖRDÜ, DOĞRU BİLGİ VERMEDİ

Güvenlik kameralarını izleyen kurum müdürü olayı fark etti ve Ş.D. hakkında ifade verdi. Ancak müdürün ifadesinde K.A.'nın raporu hakkında doğru bilgiler vermediği belirtildi.

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İSTİSMARCI HEMŞİREDEN 'MOBBİNG' İDDİASI

Mahkemede kendisine mobbing yapıldığını ve 6 aydır gece vardiyasında çalıştığını öne süren Ş.D., müdürün bilerek yanlış ifade verdiğini söyledi. Böylelikle Ş.D.'nin daha fazla ceza almasının önüne geçilmek isteniyordu.

Mahkeme olayın detaylarını incelemek için bilirkişi tayin etti ve güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceletti. Ayrıca K.A.'nın hastalığı hakkında adli tıp raporu istendi.

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DAVADAN EN AZ CEZAYLA SIYRILDI

Adli tıp raporu, Ş.D.'nin iddialarını doğruladı ve dava ağır ceza mahkemesinden asliye ceza mahkemesine düştü. Savcı, karara itiraz ederek davayı tekrar ağır ceza mahkemesine taşıdı ancak bilirkişi raporu, adli tıp raporu ve müdürün ifadesi nedeniyle Ş.D., iki avukat tutarak davadan en az cezayı alacak şekilde sıyrılmıştır.

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Olaydan sonra kurum müdürü, kendisiyle daha fazla uğraşmamak için K.A.'nın başka kuruma sevkini istedi. K.A.'nın şu anda farklı bir kurumda olduğu belirtildi.

KURUM HAKKINDA SAHTE PERSONEL İDDİASI

Öte yandan kurumla ilgili de başka iddialar gündeme geldi. Kurumun, hasta başına çalışması gereken personel sayısını sağlamak için sahte personel göstererek devletten teşvik aldığı, bu nedenle gece vardiyasında hemşirelerin çay molasına çıkarıldığı öne sürüldü.

Ayrıca kurumun maaşları elden ödediği, hemşirelere asgari ücret gösterip geri kalanını elden verdiği iddia edildi. Bu durum defalarca şikayet edilse de sonuç alınamadığı belirtildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bipolar engelli Mynet Özel
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