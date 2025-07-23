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Engelli kadına tekme ve sopayla saldırıp, silah çektiler! Polis müdahalesine rağmen devam ettiler...

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Çiğdem Sevinç

Erzurum’da yüzde 80 bedensel engelli Esin Sarıaslan (48), gürültü yaptıkları iddiasıyla şikayet ettiği üst kat komşularının saldırısına uğradı. 5 erkek tekme ve sopayla saldırıp tekerlekli sandalyedeki Sarıaslan’ı darbederken, o anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 14 Temmuz akşamı Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde meydana geldi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli bedensel engelli Esin Sarıaslan, annesiyle birlikte yaşadığı apartmanda gürültü yaptığı gerekçesiyle bir gün önce polise şikayette bulunduğu üst kat komşularının saldırısına uğradı. Tekerlekli sandalyedeki Sarıaslan, 5 erkek tarafından tekme ve sopayla darbedildi. Olaydan sonra hastaneye giderek darp raporu alan Esin Sarıaslan, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Engelli kadına tekme ve sopayla saldırıp, silah çektiler! Polis müdahalesine rağmen devam ettiler... 1

POLİS GELİNCE SES KESİLDİ

Süreci anlatan Esin Sarıaslan, "Yaklaşık 3 yıl önce üst kata taşınan komşularımız kalabalık bir aile ve özellikle akşam saatlerinde yoğun şekilde gürültü yapıyorlardı. Annem bu durumdan çok rahatsız oluyordu ama utanıp bir şey diyemiyordu. En sonunda çareyi polise haber vermekte buldum. 13 Temmuz gecesi polisi aradım, ekipler gelip uyarıda bulundu. O gece ses kesildi" dedi.

Engelli kadına tekme ve sopayla saldırıp, silah çektiler! Polis müdahalesine rağmen devam ettiler... 2

Ertesi günün akşamında işten çıkıp evine döndüğünü belirten Sarıaslan, annesi ve kardeşiyle evin karşısındaki parkta oturup çay içtiklerini ve saat 23.00 sıralarında evine giderken saldırıya uğradığını ifade ederek, şunları söyledi:

Engelli kadına tekme ve sopayla saldırıp, silah çektiler! Polis müdahalesine rağmen devam ettiler... 3

POLİS MÜDAHALESİNE RAĞMEN SALDIRI SÜRDÜ

"Eve gitmek üzereydim. O sırada bir grup erkek önüme çıktı, ellerinde sopalar vardı. Hiçbir şey demeden üzerime saldırdılar. Tekmelerle, sopalarla vurdular. Engel olmaya çalışan kardeşimin başını yardılar. Polis o sırada geldi ama müdahale etmelerine rağmen saldırı sürdü. Tekerlekli sandalyem kırıldı. 100 bin TL değerindeki özel donanımlı aracım büyük hasar gördü. İçlerinden biri silah çekti ve beni ölümle tehdit etti. Bütün bunların nedeni sadece gürültü ettikleri için şikayette bulunmam."

Engelli kadına tekme ve sopayla saldırıp, silah çektiler! Polis müdahalesine rağmen devam ettiler... 4

Yaşadığı olaydan sonra psikolojik olarak da zor günler geçirdiğini belirten Sarıaslan, "Evden çıkmaya korkar oldum. Saldırganlar serbest. Ben engelli bir kadınım. Beni bu hale getirenler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor" diye konuştu.

Engelli kadına tekme ve sopayla saldırıp, silah çektiler! Polis müdahalesine rağmen devam ettiler... 5

KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Sarıaslan, saldırganlar hakkında uzaklaştırma ve kendisi için koruma talebinde bulunduğunu belirterek, adli sürecin hızlandırılmasını istedi. Esin Sarıaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve valiliğe de resmi şikayette bulunduğunu dile getirdi.

Engelli kadına tekme ve sopayla saldırıp, silah çektiler! Polis müdahalesine rağmen devam ettiler... 6

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum tekerlekli sandalye darp engelli
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