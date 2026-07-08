HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Engerek yılanının ısırdığı şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli’de engerek yılanı tarafından ısırılan şahıs, jandarma helikopteriyle Tunceli Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Engerek yılanının ısırdığı şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı

Olay, Tunceli’nin merkez ilçesine bağlı Eğriyamaç köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Cemal Taş engerek yılanı tarafından bileğinden ısırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Taş’ın bulunduğu noktanın köye yaklaşık 1 saatlik yürüme mesafesinde olduğu bildirildi. Zorlu arazi şartları nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) ile iletişime geçilerek, helikopter talep edildi. Jandarma helikopteriyle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Cemal Taş’a ilk müdahaleyi bölgede yaptı. Ardından helikoptere alınan Taş, Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Taş, Tunceli Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Engerek yılanının ısırdığı şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı 1

Engerek yılanının ısırdığı şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı 2
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çaldıkları aracı ormana gizlediler, polis kameralarla izlerini sürdüÇaldıkları aracı ormana gizlediler, polis kameralarla izlerini sürdü
Ağın’da gıda işletmelerine hijyen ve mevzuat denetimiAğın’da gıda işletmelerine hijyen ve mevzuat denetimi

Anahtar Kelimeler:
yılan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.