HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Enkondrom nedir, belirtileri nelerdir? Enkondrom neden oluşur? Enkondrom ameliyatı ve tedavisi

Enkondrom nedir, belirtileri nelerdir? Enkondrom neden oluşur? Enkondrom ameliyatı ve tedavisi

Ferhan Petek Ferhan Petek
10.01.2025 00:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan bedeninde normal olarak devam eden bölünme ve büyüme düzeni bozulduğunda anormal doku büyümeleri meydana gelir. Bu durum tümör oluşmasıdır. Hücreler normalde belli bir düzen içinde gelişir, bölünür ve ölür. Ancak bir tümör iyi ya da kötü huylu olabilir.

Enkondrom nedir, belirtileri nelerdir? Enkondrom neden oluşur? Enkondrom ameliyatı ve tedavisi

İyi huylu tümörler genel olarak insan bedeninde sınırlı bir alan içinde büyür ve çevredeki dokulara zarar vermezler. Ancak kötü huylu tümörler çeşitli yollarla tüm vücuda yayılabilir. Bu durum da metastaz olarak adlandırılır. Tümör kemiklerde de meydana gelebilir.

Enkondrom nedir?

Kemiklerde, özellikle de uzun kemiklerin uç kısımlarında ellerde ve ayaklarda oluşan ve iyi huylu olarak bilinen tümör, ekondrom olarak isimlendirilmiştir. Bir kıkırdak tümörüdür. Enkodrom kıkırdak dokusunun aşırı büyümesi ve kemiğin içinde birikmesi sonucunda meydana gelir.

İnsan vücudunda yer alan kemiklerdeki kıkırdak dokusu aşırı büyüdüğü ya da yanlış yerlerde biriktiği zaman oluşur. Kanserli değildir ama büyüyerek çevresinde yer alan diğer dokulara zarar verebilir. Çoğunluklu olarak endokrom kemiklerde oluşur.

Enkondrom belirtileri nelerdir?

Endokrom çeşitli belirtiler ile kendini gösterir. Bu belirtiler şunlardır:

  • Ağrılar
  • Şişlikler
  • Deformasyon
  • Kemiklerde zayıflama
  • Hareketlerde kısıtlılık
  • Kırıklar

Enkondrom neden oluşur?

İyi huylu bir tümör olarak tanımlanan enkondromun oluşumu birçok farklı nedene bağlı olabilir. Ancak en etkin rol oynayan durumlar şunlardır:

  • Ollier hastalığı
  • Genetik sebepler
  • Damarlarda iltihaplanmalar
  • Kemik gelişiminde gözlemlenen anormal durumlar

Enkondrom ameliyatı nasıl olur?

Enkondrom sorununun tedavisi için genel olarak ameliyat yöntemi uygulanır. Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda tümörün çıkartılması gerekir. Eğer enkondromda büyüme görülüyorsa ya da ağrı ve kırıklar oluşuyorsa mutlaka cerrahi müdahale tercih edilir.

Ameliyat dışında kemik grefti ya da implant da uygulanabilir. Tümörün çıkartılmasından sonra kemikte boşluk oluşur ve bu boşluğa bir impplant ya da kemik grefti yerleştirilir. Bu sayede kemiğin iyileşmesinde hızlanma hedeflenir.

Enkondrom tedavisi nasıl yapılır?

Takip edilmesi gereken bir sorun olan enkondrom için fiziksel terapi de önerilir. Ayrıca ağrı yönetimi, kemiklerin güçlendirilmesine yönelik uygulamalar da doktor tarafından uygun görülebilir. Eğer kemikler zayıflamışsa ve kırılmaya yönelikte osteroporoz tedavisi uygulanabilir.

Çoğu zaman iyi huylu olduğu kabul edilse de enkondromun takibi önemlidir. Bazı durumlarda kanser riski oluşabilir. Röntgen ya da benzeri görüntüleme yöntemleri de kullanılarak oluşan tümörün gelişimi takip edilir.

Anahtar Kelimeler:
sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.