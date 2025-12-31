Epic Games'ten yılbaşı sürprizi: 31 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!

Epic Games Store, oyunculara yılbaşı hediyesi olarak ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Yılbaşı tatili boyunca her gün farklı bir oyunu ücretsiz olarak sunan platform, 31 Aralık için beklenen sürprizi sonunda açıkladı.

İŞTE EPIC GAMES 31 ARALIK ÜCRETSİZ OYUNU

Yapılan duyuruya göre, oyuncular 31 Aralık 2025 saat 19:00'a kadar 'Trine Classic Collection' oyununu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilirler.

Bu koleksiyon, Trine serisinin dört oyununu bir araya getiriyor. Bu oyunlar; Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: Artifacts of Power ve Trine 4: Definitive Edition olarak sıralanıyor.

EPIC GAMES'TEN ÜCRETSİZ OYUN NASIL ALINIR?