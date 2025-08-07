Epilepsi kader değil, kontrol edilebilir! Epilepsi hastalığına karşı 3 altın kural: Tanı, tedavi, düzen...

Epilepsinin, beynin elektriksel aktivitesindeki geçici bozulmalar sonucu gelişen, nöbetlerle seyreden nörolojik bir hastalık olduğunu belirten Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Hatice Şap, nöbetlerin; kasılmalar, istemsiz hareketler, bilinç kaybı ve duyusal değişikliklerle kendini gösterebileceğini belirterek, doğru tanı ve düzenli tedavi ile epilepsinin büyük oranda kontrol altına alınabildiğini söyledi.

''HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR, ÇOCUKLARDA DAHA SIK RASTLANIR''

Epilepsinin sadece genetik bir hastalık olmadığını vurgulayan Dr. Şap, "Epilepsi her zaman genetik geçişli olmayabilir. Ancak bazı ailelerde yatkınlık bulunabilir. Hastalığın ortaya çıkmasında doğumsal sorunlar, travmalar, felç, bazı enfeksiyonlar ve ilaçlar gibi çevresel faktörler de etkili olabilir" dedi.

"BAZI İLAÇLAR VE ALKOL KULLANIMI EPİLEPSİYİ TETİKLEYEBİLİR"

Epilepsinin yaşamın herhangi bir döneminde başlayabileceğine dikkat çeken Dr. Şap, sözlerine şöyle devam etti; "Epilepsi her yaşta görülebilir; ancak çocukluk ve gençlik döneminde daha sık rastlanır. Çocuklukta görülen nedenler arasında doğumsal yaralanmalar, hipoksi (yetersiz oksijen maruziyeti), ateşli hastalıklar, travmalar ve bazı sendromlar bulunur. Erişkinlerde ise beyin damar hastalıkları (felçler), multiple skleroz (MS), beyin ameliyatları, kafa travmaları, demans (bunama), bazı ilaçlar ve alkol kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir. Ancak bazı durumlarda hastalığın nedeni belirlenemeyebilir."

"TETİKLEYİCİLERDEN UZAK DURMAK TEDAVİYE DESTEK OLUR"

Epilepsi hastalarının sağlıklı, üretken ve kaliteli bir yaşam sürmesinin mümkün olduğunu belirten Uzm. Dr. Hatice Şap, tedavi süreci hakkında şu bilgileri paylaştı: "Tedavi seçenekleri arasında antiepileptik ilaçlar ve dirençli epilepsi vakalarında cerrahi tedaviler yer almaktadır. Hastalığı tetikleyici faktörler göz ardı edilmemelidir. Uykusuzluk, açlık, stres ve ani ışık gibi durumlar nöbetleri tetikleyebilir. Hastaların bu konularda bilinçlenmesi ve yaşamlarını buna göre düzenlemeleri tedavinin başarısı açısından büyük önem taşır."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır