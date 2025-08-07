HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Epilepsi kader değil, kontrol edilebilir! Epilepsi hastalığına karşı 3 altın kural: Tanı, tedavi, düzen...

Halk arasında "sara hastalığı" olarak bilinen epilepsi, her yaşta ortaya çıkabilen ve nöbetlerle seyreden ciddi bir nörolojik hastalık. Medicana Konya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Şap, epilepsinin doğru tanı, düzenli tedavi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınabileceğini belirtti. Özellikle düzenli yaşam rutini oluşturmanın ve tetikleyici faktörlerden uzak durmanın tedavi başarısını artırdığına dikkat çekti.

Epilepsi kader değil, kontrol edilebilir! Epilepsi hastalığına karşı 3 altın kural: Tanı, tedavi, düzen...

Epilepsinin, beynin elektriksel aktivitesindeki geçici bozulmalar sonucu gelişen, nöbetlerle seyreden nörolojik bir hastalık olduğunu belirten Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Hatice Şap, nöbetlerin; kasılmalar, istemsiz hareketler, bilinç kaybı ve duyusal değişikliklerle kendini gösterebileceğini belirterek, doğru tanı ve düzenli tedavi ile epilepsinin büyük oranda kontrol altına alınabildiğini söyledi.

Epilepsi kader değil, kontrol edilebilir! Epilepsi hastalığına karşı 3 altın kural: Tanı, tedavi, düzen... 1

''HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR, ÇOCUKLARDA DAHA SIK RASTLANIR''

Epilepsinin sadece genetik bir hastalık olmadığını vurgulayan Dr. Şap, "Epilepsi her zaman genetik geçişli olmayabilir. Ancak bazı ailelerde yatkınlık bulunabilir. Hastalığın ortaya çıkmasında doğumsal sorunlar, travmalar, felç, bazı enfeksiyonlar ve ilaçlar gibi çevresel faktörler de etkili olabilir" dedi.

Epilepsi kader değil, kontrol edilebilir! Epilepsi hastalığına karşı 3 altın kural: Tanı, tedavi, düzen... 2

"BAZI İLAÇLAR VE ALKOL KULLANIMI EPİLEPSİYİ TETİKLEYEBİLİR"

Epilepsinin yaşamın herhangi bir döneminde başlayabileceğine dikkat çeken Dr. Şap, sözlerine şöyle devam etti; "Epilepsi her yaşta görülebilir; ancak çocukluk ve gençlik döneminde daha sık rastlanır. Çocuklukta görülen nedenler arasında doğumsal yaralanmalar, hipoksi (yetersiz oksijen maruziyeti), ateşli hastalıklar, travmalar ve bazı sendromlar bulunur. Erişkinlerde ise beyin damar hastalıkları (felçler), multiple skleroz (MS), beyin ameliyatları, kafa travmaları, demans (bunama), bazı ilaçlar ve alkol kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir. Ancak bazı durumlarda hastalığın nedeni belirlenemeyebilir."

"TETİKLEYİCİLERDEN UZAK DURMAK TEDAVİYE DESTEK OLUR"

Epilepsi hastalarının sağlıklı, üretken ve kaliteli bir yaşam sürmesinin mümkün olduğunu belirten Uzm. Dr. Hatice Şap, tedavi süreci hakkında şu bilgileri paylaştı: "Tedavi seçenekleri arasında antiepileptik ilaçlar ve dirençli epilepsi vakalarında cerrahi tedaviler yer almaktadır. Hastalığı tetikleyici faktörler göz ardı edilmemelidir. Uykusuzluk, açlık, stres ve ani ışık gibi durumlar nöbetleri tetikleyebilir. Hastaların bu konularda bilinçlenmesi ve yaşamlarını buna göre düzenlemeleri tedavinin başarısı açısından büyük önem taşır."

Epilepsi kader değil, kontrol edilebilir! Epilepsi hastalığına karşı 3 altın kural: Tanı, tedavi, düzen... 3

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YÖK duyurdu! "400 akademisyen" iddiasına suç duyurusuYÖK duyurdu! "400 akademisyen" iddiasına suç duyurusu
Otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
epilepsi nöroloji sara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEM Parti'den 'belediye başkanı' kararı

DEM Parti'den 'belediye başkanı' kararı

'9 bölge' ifadesi tartışma konusu oldu

'9 bölge' ifadesi tartışma konusu oldu

Denizli'de korkunç olay! Her şey para için

Denizli'de korkunç olay! Her şey para için

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Osimhen ilk maçta forma giyemeyecek!

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Osimhen ilk maçta forma giyemeyecek!

Valilik duyurdu! O ilçelerde denize girmek yasaklandı

Valilik duyurdu! O ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.