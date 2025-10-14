HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı kamerada

Ordu'nun Ünye ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren kamyonet sürücüsü, park halindeki araçlara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet sürücüsünün kaldırıma çıktığını gören çevredeki esnafın paniklediği görüldü.

Epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı kamerada

Kaza, Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 KD 921 plakalı kamyoneti ile seyir halinde olan Recep Karakullukçu, epilepsi nöbeti geçirdi. Bu esnada kamyonet kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 3 tekerlekli elektrikli bisiklete ve otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Recep Karakullukçu, ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı kamerada 1

PANİK ANLARI KAMERADA!

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet sürücüsünün kaldırıma çıktığını gören çevredeki esnafın paniklediği görüldü.

Epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı kamerada 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı kamerada 3

(İHA)

14 Ekim 2025
14 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum’da lastik tamirhanesinde yangınÇorum’da lastik tamirhanesinde yangın
Bolu’da bir şahıs annesini ve kız kardeşini darbettiBolu’da bir şahıs annesini ve kız kardeşini darbetti
Anahtar Kelimeler:
Ordu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.