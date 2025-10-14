Epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı kamerada

Kaza, Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 KD 921 plakalı kamyoneti ile seyir halinde olan Recep Karakullukçu, epilepsi nöbeti geçirdi. Bu esnada kamyonet kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 3 tekerlekli elektrikli bisiklete ve otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Recep Karakullukçu, ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PANİK ANLARI KAMERADA!

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet sürücüsünün kaldırıma çıktığını gören çevredeki esnafın paniklediği görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...