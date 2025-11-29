HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Erbil'de güvenlik güçlerinden işsizlik protestosuna silahlı müdahale: 2 ölü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de işsizliğin protesto edildiği eylemlerde güvenlik güçlerinin kalabalığa ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Müdahale sonrasında aşiret mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Erbil'de güvenlik güçlerinden işsizlik protestosuna silahlı müdahale: 2 ölü

Erbil'e bağlı Guveyir ilçesinde bir grup, Lanaz Petrol Rafinerisi önünde işsizlik ve hizmet yetersizliğini protesto etmek için bir araya geldi. Gösteriler sırasında güvenlik güçleri henüz bilinmeyen bir nedenle kalabalığın üzerine ateş açtı. Silahlı müdahale nedeniyle bir protestocu ve bir petrol tankeri sürücüsü hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesinin ardından olaylar kısa sürede çatışmaya dönüştü.

OLAYLARDA 10'DAN FAZLA KİŞİNİN YARALANDI

Yerel kaynaklar, IKBY'nin önde gelen aşiretlerinden Herki aşireti mensupları ile güvenlik güçleri arasında rafinerinin yakınındaki Erbil-Guveyir yolu üzerindeki Lajan köyü çevresinde silahlı çatışma çıktığını ve olaylarda 10'dan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Çatışmanın ardından bölgede gerilim hala devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erkek kuaförü kan gölüne döndü: 2'si ağır 7 yaralıErkek kuaförü kan gölüne döndü: 2'si ağır 7 yaralı
Bitlis'te kota aşımı yapan 5 avcıya 63 bin 680 lira cezaBitlis'te kota aşımı yapan 5 avcıya 63 bin 680 lira ceza

Anahtar Kelimeler:
Erbil Protesto saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.