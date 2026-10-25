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Erdek’te ATV devrildi: 2 yaralı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde ATV ile yamaçtan çıkmaya çalışan 2 kişi, aracın devrilmesi sonucu hafif yaralandı.Kaza, Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Mahallesi Gölet mevkiinde meydana geldi.

Erdek’te ATV devrildi: 2 yaralı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde ATV ile yamaçtan çıkmaya çalışan 2 kişi, aracın devrilmesi sonucu hafif yaralandı.

Kaza, Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Mahallesi Gölet mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (25) idaresindeki ATV, yamaçtan çıkmaya çalıştığı sırada devrildi. Kazada sürücü M.D. ile araçta bulunan N.Ö. (26) hafif yaralandı.

İhbar üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kaza
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