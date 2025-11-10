Erdemli’de bina yangını korkuttu

Alınan bilgiye göre olay, ilçe sahil bölgesindeki Akdeniz Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek binayı tahliye etti.

Kısa sürede olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını üst kata sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangının başladığı dairede ve bir üst katında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kaynak: İHA