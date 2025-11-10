HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erdemli’de bina yangını korkuttu

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dairede başlayan yangının dumanı kısa sürede binayı sardı.

Erdemli’de bina yangını korkuttu

Alınan bilgiye göre olay, ilçe sahil bölgesindeki Akdeniz Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek binayı tahliye etti.

Erdemli’de bina yangını korkuttu 1

Kısa sürede olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını üst kata sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangının başladığı dairede ve bir üst katında maddi hasar oluştu.

Erdemli’de bina yangını korkuttu 2

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump-Şi görüşmesi sonra adım atıldıTrump-Şi görüşmesi sonra adım atıldı
e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor?e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor?

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.