Rasim Arı ve Mesut Özarslan AK Parti'de! Erdoğan partilileri uyardı: "Bazı arkadaşlarımız da bu ters akıntıya kapılıyor"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirdi. Toplantıya Erdoğan'ın partililere yönelik uyarısı damga vururken AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini de Erdoğan taktı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
- Dost Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu zor günde Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirtiyorum.
"YENİ BELEDİYE BAŞKANLARINI BAĞRIMIZA BASACAĞIZ"
- AK Parti olarak dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat yapısına sahibiz. AK Parti'nin çelik çekirdeği 11 milyon 550 bin kardeşimizdir. Huzur arayan, şehrine, beldesine hizmet etmek isteyen herkes bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. Muhalefetin, bırakın yolunu, adını bile bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugün yeni belediye başkanlarını aramıza katacağız, bağrımıza basacağız. Aramıza hoş geldiniz diyorum. Ülkesi, milleti için hayırlı iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
AK PARTİLİLERE UYARI
- Sosyal medyanın tesiriyle etkileşim avcılığı denilen hastalığın yayıldığını görüyoruz. Mahremiyet yok sayılıyor, özel alan kavramı anlamını yitiriyor.
- Kendi arkadaşlarımızın bir kısmı da bu ters akıntıya kapılıyor. Bize herhangi bir faydası olmayan, tam tersine partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat değil şov peşinde koşan bir yaklaşımı bizim tasvip etmemiz asla mümkün değil.
"SOSYAL MEDYADAKİ YANKI ODALARINA HAPSOLMAYACAĞIZ"
- Hiçbir arkadaşım şunu unutmasın: Hepimiz bulunduğumuz koltuklara milletin takdiriyle geldik. Milletimiz hizmet, eser, refah için bize güvenini tevdih etti.
- Eğer sosyal medya rüzgarıyla seçim kazanılsaydı bugün iktidarda da cumhurbaşkanlığı makamında da başkası olurdu. Sosyal medyadaki yankı odalarına hapsolmayacağız.
- Siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Rakibini karalamak bizim tarzımız değildir.
"İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ" VURGUSU
- Hükümet olarak 2026 Türkiye’sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğiz. İlkemiz bellidir: inanç özgürlüğü. Anayasa’da güvence altına alınmıştır. Dahası 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Küçük, dar bir zümre, laiklik kavramını istismar ederek bir yaşam tarzını dikte edemez.
- Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını ilticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kaldı.
- Bugün aramıza katılacak belediye başkanlarımıza "Ailemize hoş geldiniz" diyorum.
İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI
Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetini taktı.
- Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı
- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan
- Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan
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