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Erdoğan bölgedeki gelişmelere dikkat çekti: "Yeni güzergahların kıymetli olduğunu gösterdi" Muhalefete 'Takoz siyaseti' göndermesi

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Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Küresel Ulaştırma Koridorlar Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Ulaştırmada destan yazdıklarını ifade eden Erdoğan, "6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz, 29 bin 742 kilometreye çıktı" dedi. Yapılan projelerde muhalefetin engellemelerine de maruz kaldıklarını aktaran Erdoğan, "Takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Belirsizlikler yeni güzergahların kıymetli olduğunu gösterdi" dedi.

'Küresel Ulaştırma Koridorlar Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

İki gün boyunca alacağınız kararların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Forumun önemli bir platform olacağına yürekten inanıyorum. Foruma katkı verecek siz değerli dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

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Tarihte olduğu gibi günümüzde olduğu gibi ulaşım imkanlarını geliştiren ülkeler bilişimsel gelişimlerini de ilerletiyor. Yol medeniyettir dedik. Bu anlamda büyük bir yatırım seferberliğini başlattık.

"YENİ GÜZERGAHLARIN KIYMETLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Küresel ekonomide insan ve mal dolaşımını sağlayan lojistik hatların önemi görülüyor. Bölgemizde son dönemde yaşanan gerilimler Hürmüzün Boğazı'nda ve hava sahasında olan belirsizlikler yeni güzergahların kıymetli olduğunu gösterdi.

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Yatırımların üretime etkisi ise 1 trilyon 65 milyon dolara denk geliyor. 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz, 29 bin 742 kilometreye çıktı. Sanayiden ihracat turizmden lojistik hizmetlerine kadar yatırımlardan bir çok sektörler faydalandı. Ulaştırma yatırımlarımız sayesinde istihdamda da ciddi artışlar sağladık.

"MUHALEFETİN ENGELLEME ÇABALARI İLE DE MÜCADELE ETTİK

Türkiye'yi hızlı tren ile biz tanıştırdık. Toplam 2 bin 200 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Demir yolu ağımızı 12 bin 919 kilometreye çıkardık. Ulaştırmaya dair her başlıkta destan yazdık. Muhalefetin engelleme çabaları ile de mücadele ettik.

"TAKOZ SİYASETİNE HİÇBİR ZAMAN TESLİM OLMADIK

İstanbul Boğazı'na üçüncü bir gerdanlık gururla taktığımız Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü sabote etmek için her yolu denediler. İstanbul Havalimanıyla ilgili alka ziyan iftiralar attılar. Yeni yol yaparak trafik sorunu çözülmez dediler, gün oldu göçü hızlandırır iddiaları ile hızlı tren projelerini engellemeye çalıştılar. Hizmetlerimizi dinamitlemeye çalıştılar. Engellere takılmadan projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik. Muhalefet ideolojik konfor alanının dışına çıkmaya yanaşmadı. Biz takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Vizyon projesini ülkemizin kazanç hanesine yazdırdık.

Kalkınma yolu projesine önem veriyoruz. Bir barış projesi olan kalkınma yolu bölgesel istikrarın anahtarıdır. Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkanlarımızı tüm bölgemizin faydalanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz"

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sn başkanım çalışmalarınız için size şükranlarımı sunarım hizmetleriniz için teşekkür ederim saygılarımla..
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