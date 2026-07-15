Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz açıklaması: "Tehlike devam ediyor"

15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALANLAR HALA FIRSAT KOLLUYOR"

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar, sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor.

"YEDİKLERİ SİLLENİN RÖVANŞINI ALMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ ARTLARINA KOYMUYORLAR"

15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı düşmanlık etmek için kullanıyor. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek Türk milleti ile hesabı olan herkesin paçasına yapışarak, 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar.

Algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış bütün bunlarla birlikte tehlike hala devam etmektedir.

"UNUTMAYACAĞIZ, TETİKTE OLACAĞIZ"

Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyet ile karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutmayacağız, dikkatli olacağız, tetikte olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugünne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz.

Milli iradenin üstünlüğünü tescilleyecek, demokrasimizin önünü açacak reformları hayata geçirdik. Türkiye'nin en büyük kazanımı yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmuştur. Yönetimde istikrar sorunu kalıcı şekilde çözülmüştür.

FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir."