Erdoğan'dan iş dünyasına net mesaj: "Hükümet tüm imkanlarıyla reel sektörün yanındadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan burada yaptığı değerlendirmelerde şu ifadelere yer verdi:



Ticaret diplomasimizin kamu tarafını Ticaret Bakanlığımız yürütürken, özel sektör tarafını DEİK üstleniyor. DEİK, ülkemiz özel sektörünün dünyaya açılan kapısıdır. DEİK'in küresel ölçekteki başarılarıyla daima kıvanç duyduk.

Tüm ülkelerle işbirliğimizi kazan kazan temelinde geliştirmenin çabasında olduk. 2025'te 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. Gittiğim hemen her yerde DEİK üyelerimizin yatırımına tanık oldum.

"ETRAFIMIZI SARAN TOZ BULUTU DAĞILDIĞINDA EN BÜYÜK KAZANANI TÜRKİYE OLACAKTIR"

Finansmana erişim ne kadar önemliyse doğru biçimde kullanılması da o biçimde önemlidir. Ticaret hayatının birincil kuralı ürünü satacak pazar bulmaktır. DEİK başta olmak üzere iş dünyamızın yeni pazarlara açılmasına büyük önem veriyoruz. Kıymetli dostlar şunu bir daha herkesin bilmesini isterim, gerek ekonomi, gerek ticari, gerek diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır.

"KİMSEDEN ÇEKİNMEDEN HAKKI VE ADALETİ SAVUNUYORUZ"

Türkiye siyasette istikrarın sunduğu asimetrik imkanlardan faydalanırken, dünyanın birçok ülkesinde temele sorun kelebek ömürlü hükümetler meselesidir. Onlar tek bir krizle dahi doğru düzgün baş edemezken biz farklı cephelerde aynı anda pek fazla sorunla mücadele ediyor, bunları başarılı şekilde yürütüyoruz. Kimseden çekinmeden hakkı ve adaleti savunuyoruz.

Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor. Türkiye, terör, vesayet gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır.

"HÜKÜMET TÜM İMKANLARIYLA REEL SEKTÖRÜN YANINDADIR"

Hem iktidar hem ittifak olarak bizler de bu iklimin korunması ve güçlendirilmesi için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Küresel ve bölgesel krizlerin eksik olmadığı bu dönemde hükümet tüm imkanlarıyla reel sektörün yanındadır.

İhracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği veriyor üretim ve rekabet güçlerini desteklemeyi sürdürüyoruz. Finansmana erişim ne kadar önemliyse bu kaynakların doğru biçimde kullanılması o derece önemlidir.

"OPERASYONLARINI TÜRKİYE'DEN YÖNET AVANTAJLARDAN YARARLAN"

Operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, yurt dışında yaşayan vatandaşlara da yeni bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin Türkiye'ye yerleşin sizler de yeni Türkiye'nin büyüme hikayesinin parçası olun.