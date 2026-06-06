HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erdoğan'dan iş dünyasına net mesaj: "Hükümet tüm imkanlarıyla reel sektörün yanındadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına net bir mesaj verdi. Erdoğan, "Gerek ekonomi, gerek ticari, gerek diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. Küresel ve bölgesel krizlerin eksik olmadığı bu dönemde hükümet tüm imkanlarıyla reel sektörün yanındadır" dedi.

Erdoğan'dan iş dünyasına net mesaj: "Hükümet tüm imkanlarıyla reel sektörün yanındadır"
Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan burada yaptığı değerlendirmelerde şu ifadelere yer verdi:

Ticaret diplomasimizin kamu tarafını Ticaret Bakanlığımız yürütürken, özel sektör tarafını DEİK üstleniyor. DEİK, ülkemiz özel sektörünün dünyaya açılan kapısıdır. DEİK'in küresel ölçekteki başarılarıyla daima kıvanç duyduk.

Erdoğan dan iş dünyasına net mesaj: "Hükümet tüm imkanlarıyla reel sektörün yanındadır" 1

Tüm ülkelerle işbirliğimizi kazan kazan temelinde geliştirmenin çabasında olduk. 2025'te 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. Gittiğim hemen her yerde DEİK üyelerimizin yatırımına tanık oldum.

"ETRAFIMIZI SARAN TOZ BULUTU DAĞILDIĞINDA EN BÜYÜK KAZANANI TÜRKİYE OLACAKTIR"

Finansmana erişim ne kadar önemliyse doğru biçimde kullanılması da o biçimde önemlidir. Ticaret hayatının birincil kuralı ürünü satacak pazar bulmaktır. DEİK başta olmak üzere iş dünyamızın yeni pazarlara açılmasına büyük önem veriyoruz. Kıymetli dostlar şunu bir daha herkesin bilmesini isterim, gerek ekonomi, gerek ticari, gerek diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır.

Erdoğan dan iş dünyasına net mesaj: "Hükümet tüm imkanlarıyla reel sektörün yanındadır" 2

"KİMSEDEN ÇEKİNMEDEN HAKKI VE ADALETİ SAVUNUYORUZ"

Türkiye siyasette istikrarın sunduğu asimetrik imkanlardan faydalanırken, dünyanın birçok ülkesinde temele sorun kelebek ömürlü hükümetler meselesidir. Onlar tek bir krizle dahi doğru düzgün baş edemezken biz farklı cephelerde aynı anda pek fazla sorunla mücadele ediyor, bunları başarılı şekilde yürütüyoruz. Kimseden çekinmeden hakkı ve adaleti savunuyoruz.

Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor. Türkiye, terör, vesayet gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır.

"HÜKÜMET TÜM İMKANLARIYLA REEL SEKTÖRÜN YANINDADIR"

Hem iktidar hem ittifak olarak bizler de bu iklimin korunması ve güçlendirilmesi için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Küresel ve bölgesel krizlerin eksik olmadığı bu dönemde hükümet tüm imkanlarıyla reel sektörün yanındadır.

İhracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği veriyor üretim ve rekabet güçlerini desteklemeyi sürdürüyoruz. Finansmana erişim ne kadar önemliyse bu kaynakların doğru biçimde kullanılması o derece önemlidir.

"OPERASYONLARINI TÜRKİYE'DEN YÖNET AVANTAJLARDAN YARARLAN"

Operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, yurt dışında yaşayan vatandaşlara da yeni bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin Türkiye'ye yerleşin sizler de yeni Türkiye'nin büyüme hikayesinin parçası olun.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Starmer: "Rusya, NATO’ya saldırabilir"Starmer: "Rusya, NATO’ya saldırabilir"
Özel'den 'Mustafapaşa' çağrısı: "Beni seven sandığa gidecek, CHP'ye oy verecek"Özel'den 'Mustafapaşa' çağrısı: "Beni seven sandığa gidecek, CHP'ye oy verecek"

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek'ten açıklama

Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek'ten açıklama

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.