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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den birlik mesajı: "Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacak"

'Karabağ Zaferi' programı kapsamında Azerbaycan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır. Beraberliğimiz her zaman daim olacaktır." dedi. Aliyev de "Türkiye Azerbaycan birliği ebedidir ve sarsılmazdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den birlik mesajı: "Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacak"
Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ortak Basın toplantısı gerçekleştirdi.

Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebet tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır. Kardeşliğimiz müşterek bir dilin tarihin ve kültürün çok daha ötesindedir. Bakü'nün sevincini Ankara'nın sevinci, Şuşa'nın gururunu bütün milletimizin gururu bilmemiz bundandır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev den birlik mesajı: "Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacak" 1

"KARDEŞLİĞİMİZİ ZAYIFALTMAK İSTEYENLER EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKTIR"

Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır. Beraberliğimiz her zaman daim olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev den birlik mesajı: "Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacak" 2

Bugün önümüzde duran vazife meydanlarda kazanılan zaferi kalıcı barış ve istikrarla taçlandırmaktır. Karabağ'ın yeniden imarı ve bölgenin eski canlılığına kavuşması için Azerbaycan'ın ortaya koyduğu gayretleri takdirle takip ediyoruz"

"TÜRKİYE AZERBAYCAN BİRLİĞİ EBEDİDİR VE SARSILMAZDIR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise şu ifadelere yer verdi: "Suşa 28 yıl esaretteydi ancak öz ruhunu yitirmedi. Suşa'nın azatlığı ikinci Karabağ'ın hisselerindendi. Kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Karabağ Muharebesi'nin ilk saatlerinde verdiğiniz beyanat bütün dünyaya gösterdi ki kardeş Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır. 44 gün boyunca siz ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak. Size ve kardeş Türk halkına minnettarız. Desteğiniz ruhumuzu artırdı. Türkiye Azerbaycan birliği ebedidir ve sarsılmazdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev den birlik mesajı: "Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacak" 3

SALON BİRLİK MESAJINI AYAKTA ALKIŞLADI

Öte yandan toplantının sonunda dikkat çeken anlar yaşandı. Erdoğan ve Aliyev birbirlerinin elini havaya kaldırarak 'birlik' mesajı verirken bu anlar salonda coşkuyla ayakta alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev
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