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Erdoğan kendisi duyurdu: "Şam'ı ziyaret edeceğim"

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Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ziyareti bir kez daha gündeme geldi. TBMM çıkışı kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şam’ı ziyaret edeceğim ama tarih tam olarak net değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Şam’a yapmayı planladığı ziyaretle ilgili de açıklama yaptı.

Şam ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceği merak edilirken Erdoğan, “Şam’ı ziyaret edeceğim ama tarih tam olarak net değil” ifadelerini kullandı.

Erdoğan kendisi duyurdu: "Şam ı ziyaret edeceğim" 1

Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte, Şam ziyaretinin hangi tarihte gerçekleştirileceği sorusu gündeme geldi. Ziyaretin takviminin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Şam Recep Tayyip Erdoğan
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