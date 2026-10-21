Erdoğan kendisi duyurdu: "Şam'ı ziyaret edeceğim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Şam’a yapmayı planladığı ziyaretle ilgili de açıklama yaptı.

Şam ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceği merak edilirken Erdoğan, “Şam’ı ziyaret edeceğim ama tarih tam olarak net değil” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte, Şam ziyaretinin hangi tarihte gerçekleştirileceği sorusu gündeme geldi. Ziyaretin takviminin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.