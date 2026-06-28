Erdoğan "Sorulacak, sorulacak, sorulacak" dedi! O sözleri uzun uzun ayakta alkışlandı

Siyasette gözler bu hafta sonu gerçekleşen AK Parti kampındaydı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 33. İstişare Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirdi. Dış politikaya değinirken İsrail'in Gazze'deki katliamını çok sert şekilde eleştiren Erdoğan'ın ayrıca bakanlıklarla ilgili "Tek tek not ettik" mesajı da dikkat çekti.

"AK PARTİ TÜRKİYE'Yİ DÖNÜŞTÜRDÜ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kesitler şöyle:

AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı, Türkiye'yi dönüştürdü ve yeni, özgün bir bakış açısı kazandırdı . AK Parti ile Türkiye siyasetinde yeni bir sayfa açtık, özgün bir bakış açısı kazandırdık.

"BAKANLIKLARA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ TEK TEK NOT ETTİK"

Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum gibi çeşitli başlıklarda tertiplenen ortak akıl oturumlarında bakan arkadaşlarımız ve genel başkan yardımcılarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, eleştiri ve önerileri tek tek not ettik.

"BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak buralara geldik. Çeyrek asırlık bir destanın parçası olduğum için hep kıvanç duydum. Birlikte yürümeye inşallah nice seneler devam edeceğiz.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN HESABI SORULACAK"

Dış politikada Türkiye'yi dünyaya açtık. Türk nerede bekleniyorsa orada olmaya gayret ettik. AK Parti mensuplarından çok daha büyük bir partidir Gazze'nin, Şam'ın, Halep'in umudu sizlersiniz. Biz ümmetin de umuduyuz. Gazze'deki soykırımın hesabı hiç şüphesiz sorulacak, sorulacak, sorulacak! Bunu ihmal edemeyiz. Allah izin verirse hesabını işte bu kadro soracak. Kardeşlerim, yükünüz çok ağır.

"YORULAN KENARA GELSİN, GELMEYEN MEYDANIN HAKKINI VERSİN"