HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Erdoğan talimat verdi, yeni Anayasa için çalışmalar hızlandı: 37 vekile ihtiyaç var!

'Terörsüz Türkiye' sürecini emin adımlarla yürüten iktidar, bir sonraki hedefi için de harekete geçti. Kulislere yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, yeni anayasa çalışmaları hızlandı. Toplam 323 sandalyesi olan Cumhur İttifakı'nın Anayasa'nın referanduma sunulması için 37 vekile ihtiyacı var. 56 milletvekili olan DEM Parti'nin söz konusu değişikliği desteklemese bile, iktidarın Meclis'teki diğer partilerin desteğiyle bunu başarabileceği kulislerde konuşuluyor.

Erdoğan talimat verdi, yeni Anayasa için çalışmalar hızlandı: 37 vekile ihtiyaç var!
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla yeni anayasa çalışmaları için kurulan 11 kişilik AK Parti Anayasa Komisyonu çalışmalarını hızlandırdığı öğrenilirken, komisyon Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında salı günü yeniden bir araya gelecek.

10’dan fazla toplantı gerçekleştiren komisyonda “Nasıl bir anayasa isteniyor?” sorusuna cevap aranırken, toplantılarda, farklı ülkelerde uygulanan başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemleri incelendi.

Erdoğan talimat verdi, yeni Anayasa için çalışmalar hızlandı: 37 vekile ihtiyaç var! 1

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Komisyon önümüzdeki günlerde çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak ve ilerleyen süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da bir sunum yapacak. Tüm bunların yanı sıra yeni anayasa süreci kapalı bir yapıda değil; geniş bir istişare zemininde çalışacak.

Milletvekilleri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim hâlinde olunacak. Mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Gerekli görüldüğünde farklı uzmanlık alanlarından katkı alınacak.

Erdoğan talimat verdi, yeni Anayasa için çalışmalar hızlandı: 37 vekile ihtiyaç var! 2

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İLK HEDEF...

Öte yandan AK Parti’nin anayasa değişikliği için ilk hedefi toplumsal uzlaşı olacağı belirtildi. Anayasa değişikliğinin referandumsuz kabul edilmesi için 400 vekilin desteği, referanduma sunulması için ise en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor.

37 VEKİLE İHTİYACI VAR

Toplamda 323 sandalyesi olan Cumhur İttifakı'nın Anayasa'nın referanduma sunulması için 37 vekile ihtiyacı var.

56 milletvekili olan DEM Parti'nin söz konusu değişikliği desteklemese bile, iktidarın Meclis'teki diğer partilerin desteğiyle bunu başarabileceği kulislerde konuşuluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir hafta kala ortaya çıktı: Pazarlık 25–28 bin TL arasında olacak! Bir hafta kala ortaya çıktı: Pazarlık 25–28 bin TL arasında olacak!

400 VEKİL SAYISINA ULAŞILIRSA...

400 milletvekili sayısına ulaşıldığı takdirde ise referanduma gerek kalmayacak.

Cumhur İttifakı, CHP ve DEM Parti haricinde TBMM'de İYİ Parti'nin 29, Yeni Yol Grubu'nun 21, Yeniden Refah'ın dört ve 10 bağımsız milletvekili var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Papa 14. Leo'a Sultanahmet Camii'ne ziyaret!Papa 14. Leo'a Sultanahmet Camii'ne ziyaret!
MGM'den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor!MGM'den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi yeni anayasa
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.