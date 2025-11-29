Erdoğan talimat verdi, yeni Anayasa için çalışmalar hızlandı: 37 vekile ihtiyaç var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla yeni anayasa çalışmaları için kurulan 11 kişilik AK Parti Anayasa Komisyonu çalışmalarını hızlandırdığı öğrenilirken, komisyon Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında salı günü yeniden bir araya gelecek.

10’dan fazla toplantı gerçekleştiren komisyonda “Nasıl bir anayasa isteniyor?” sorusuna cevap aranırken, toplantılarda, farklı ülkelerde uygulanan başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemleri incelendi.

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Komisyon önümüzdeki günlerde çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak ve ilerleyen süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da bir sunum yapacak. Tüm bunların yanı sıra yeni anayasa süreci kapalı bir yapıda değil; geniş bir istişare zemininde çalışacak.

Milletvekilleri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim hâlinde olunacak. Mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Gerekli görüldüğünde farklı uzmanlık alanlarından katkı alınacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İLK HEDEF...

Öte yandan AK Parti’nin anayasa değişikliği için ilk hedefi toplumsal uzlaşı olacağı belirtildi. Anayasa değişikliğinin referandumsuz kabul edilmesi için 400 vekilin desteği, referanduma sunulması için ise en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor.

37 VEKİLE İHTİYACI VAR

Toplamda 323 sandalyesi olan Cumhur İttifakı'nın Anayasa'nın referanduma sunulması için 37 vekile ihtiyacı var.

56 milletvekili olan DEM Parti'nin söz konusu değişikliği desteklemese bile, iktidarın Meclis'teki diğer partilerin desteğiyle bunu başarabileceği kulislerde konuşuluyor.

400 VEKİL SAYISINA ULAŞILIRSA...

400 milletvekili sayısına ulaşıldığı takdirde ise referanduma gerek kalmayacak.

Cumhur İttifakı, CHP ve DEM Parti haricinde TBMM'de İYİ Parti'nin 29, Yeni Yol Grubu'nun 21, Yeniden Refah'ın dört ve 10 bağımsız milletvekili var.