Erhan Karaal'ın kaçırılma nedeni ortaya çıktı! "Tam kafama sıkacaklardı..."

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada " 17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

KARAAL’IN KAÇIRILMA ANLARI KAMERADA

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılma anları güvenlik kmerasına yansıdı.

Görüntülerde telefonla konularak kaldırımda yürüyen Karaal'ın önünün kimliği belirsiz kişilerce kesildiği anlar görülüyor.

36 SAAT BOYUNCA AĞIR DARP EDİLMİŞ

aklaşık 36 saat boyunca alıkonulan Karaal'ın ağır şekilde darp edildiği öğrenildi.

Kurtarılmasının ardından Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaal'ın tedavisi ve sağlık kontrolleri sürüyor.

"KAFAMA SIKACAKLARDI"

Karaal yaşadıklarını eşi Ayşe Karaal'a anlattı. Buna göre Karaal, kaçırıldığı süre boyunca farklı noktalarda tutulduğunu ve şüphelilerin yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiğini söyledi.

Karaal'ın eşine şunları anlattığı öğrenildi:

"Kaçıranlar beni öldürecekken polisler son anda beni kurtardı. Beni bütün gece dolaştırdılar; eski fabrika binalarında, metruk yerlerde tuttular. Yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiler. Basında çıkan haberlerden sonra iyice köşeye sıkıştılar. Benden para istediler. Saatlerce darp edildim. Sonuç alamayacaklarını anlayınca kaçmadan önce benim kafama sıkacaklardı. O anda polis geldi ve beni kurtardı. Yoksa öldürülecektim."

KAÇIRILMA NEDENİ BELLİ OLDU: PARA İSTEMİŞLER

Soruşturmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre şüpheliler, Karaal'ı alıkoydukları sırada eşi Ayşe Karaal ile de irtibat kurdu. Şüphelilerin telefonla ulaştıkları Ayşe Karaal'dan para getirmesini istediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında fidye talebinin içeriği, şüphelilerin kimlikleri ve olası bağlantıları araştırılıyor.

İstanbul Maltepe'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Tuzla'da bulundu. Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan Erhan Karaal’ın kaçırıldığı yer görüntülendi.

POLİS KARAAL'I BU ODADA BULDU

Diğer yandan Karaal'ın bulunduğu merdivenlerle çıkılan odanın görüntüleri de ortaya çıktı. Odada kırık tahta parçaları, koltuk ve sandalyenin olduğu görülüyor. Olay yeri inceleme ekipleri Karaal'ın polis tarafından bulunduğu yerde çalışmalarını bir süre daha sürdürdü. İncelemelerini sürdüren polis ekipleri bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.