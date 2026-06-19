Erhan Karaal'ın kaçırılma anları dehşete düşürdü: Önünü kesip araca yaka paça bindirmişler!

Dün Türkiye bir anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı haberiyle sarsıldı. Karaal bu sabah saat 6.30 sıralarında bulunurken olayla ilgili toplam 8 kişi gözaltına alındı.

ELLERİ KOLLARI BAĞLI HALDE BULUNDU

Karaal kaçırıldıktan sonra Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şehir kameralarını mercek altına aldı, kurulan bir ekiple Erhan Karaal’ı kurtarma çalışması başlattı. Maltepe’de evinin çevresinde kaçırıldığı duyurulan Karaal, düzenlenen operasyon ile kurtarıldı. Tuzla’da bir inşaat alanındaki atıl şekilde bulunan bir prefabrik yapıda elleri kolları bağlı olarak bulunan Karaal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Karaal'ın evinin önünden kaçırıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Karaal’ın kaçırılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

APAR TOPAR ARACA BİNDİRDİLER

Görüntülerde telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen Karaal'ın önünün kimliği belirsiz kişilerce kesildiği anlar görülüyor. 3 kişi Karaal'ın kolundan tutup o sırada caddeye gelen araca binmesi için koluna giriyor. Otomobil daha sonra caddeden uzaklaşıyor.

İşte o anlar:

HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ

Erhan Karaal'ın kurtarıldıktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karaal'ın kurtarıldıktan sonra polise "Beni zorla kaçırdılar" dediği belirtildi.

EŞİNİN ANLATTIKLARI GÜNDEMDE

Erhan Karaal’ın eşi Ayşe Toprak Karaal, dün olayla ilgili konuşurken şunları söylemişti:

“Dün eşim işten geldikten sonra yemek yedik. Daha sonra yürüyüş yapmak için sahile inecektik. Küçük kızımla birlikte eşim önden dışarı çıktı. Kızım biraz ilerideydi. O sırada iki kişi eşimi yakalayıp kafasına vurarak aracın içine attı. Komşularımız bağırmaya başladı. Bir arkadaşım da olay yerine geliyordu. Bana ‘Aracı tespit ettim’ dedi. Ben de cama çıktım. Camdan eşimin kafasına vurularak aracın içine atıldığını gördüm. Büyük kızım da o sırada koşarak aşağı indi. Araç hızla uzaklaşırken polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Arkadaşım da aracın arkasından koştu ancak yetişemedi. Biz 17 yıldır aynı mahallede oturuyoruz. Komşularımız da hemen aşağıya indi ama ne olduğunu anlayamadık. Hayatımızda ilk kez böyle bir olay yaşıyoruz. Ben 4 kişiyi net gördüm ancak 5 kişi olup olmadığını yukarıdan seçemedim.”

"EŞİM KARINCAYI BİLE İNCİTMEZ"

“Bizde ‘iPhone Bul’ uygulaması var. Dünden beri telefonu kapalıydı. Kızım sürekli telefonlara bakıyordu. Bir ara ağlayarak ‘Anne, babamın telefonu açıldı’ dedi. Çok sevindik ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdik. Polisler bölgeye gitti. Telefonun Kartal’da boş bir arazide sinyal verdiği görüldü ancak henüz bulunamadı. Bana da bulunduğuna dair bir bilgi ulaşmadı. Bizim hiçbir hasmımız yok. Yıllardır aynı mahallede yaşıyoruz. Kimseyle bir sorunumuz olmadı. Eşim son derece efendi ve duygusal bir insandır. Karıncayı bile incitmez. Bu olay karşısında hepimiz şok olduk. Daha önce herhangi bir tehdit de almadık. İki kızım var, okula gidiyorlar, sahilde bisiklet sürüyorlar. Eğer bir tehdit söz konusu olsaydı eşim mutlaka tedbir almamızı isterdi. Ancak hiçbir uyarı ya da tehdit olmadı.”

"PLANLI BİR ORGANİZASYON OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

“Arkadaşım aracın plakasını aldı ve aracın özelliklerini polise bildirdi. Polis ekipleri kısa sürede aracı buldu. Ancak aracın üç gündür kullanılmadığı ve muhtemelen ikiz plaka takıldığı bilgisi verildi. Bu araç bizim sokakta sürekli gördüğümüz bir araç değildi. Bu nedenle eşimin takip edildiğini ve olayın planlı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Eşime omuz kısmından vurup ‘Eğ kafanı’ demişler. Ardından karga tulumba aracın içine atmışlar. Başına herhangi bir şey geçirilmemiş. Benim gördüğüm kadarıyla kafasına vurup doğrudan araca bindirdiler. Olayı gören arkadaşım da iki kişiyi net şekilde gördü ve eşkallerini polisle paylaştı. Dün saat 21.00’den beri eşimden haber alınamıyor. Tüm yetkililere çağrıda bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir insan ailesinin, çocuklarının ve komşularının gözü önünde bu şekilde kaçırılmamalı. Eşimin bir an önce bulunmasını istiyorum. Bulunana kadar da polis merkezinde bekleyeceğim. Polislerimiz gece gündüz çalışıyor, hepsi aramalarını sürdürüyor. Onlardan gelecek iyi haberi bekliyorum. Neden böyle bir şey yaşandığını bilmiyorum. Eski ve yeni iş arkadaşlarıyla, yöneticileriyle görüştüm. Hepsinin ortak görüşü, Erhan’ın dürüst ve ilkeli bir insan olduğu yönünde. Kurumun çıkarlarına aykırı bir konuda asla imza atmayacağını söylüyorlar. Ben eşimle 20 yıldır evliyim. Bir kez olsun kötü sözünü duymadım. Çocuklarına, arkadaşlarına ve komşularına karşı son derece saygılıdır. Hiç kimseye borcumuz ya da herhangi bir sorunumuz yok. Eşim kumar oynamaz, alkol kullanmaz, sigara içmez. İşten eve, evden işe giden, ailesine bağlı bir insandır. Biz de kendi halinde yaşayan bir aileyiz.”