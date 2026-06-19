Abdullah Gül gündem oldu! Fotoğrafı gören aynı iddiayı konuşuyor

Dün Saadet Partisinin öncülüğünde, Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 29. kuruluş yıl dönümüne ilişkin program düzenlendi.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen programa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

FOTOĞRAF VERDİLER

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından, Abdullah Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın bir arada olduğu fotoğraf karesi paylaşıldı.

YOĞUN KATILIM

Programa, İran Heyeti Başkanı Manuçehr Muttaki, D8 Genel Sekreteri Sohail Mahmood, eski Mısır Dışişleri Bakanı Amr Mahmoud Moussa, Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mazen Alhasasneh, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

'ABDULLAH GÜL' İDDİASI

Abdullah Gül'ün siyasette aktif 4 liderle fotoğraf vermesi akıllara "Gül siyasete geri mi dönüyor?" sorusunu getirdi.

Sosyal medyada da Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olabileceği iddiaları gündeme geldi.

İddianın dikkat çeken bir yanı da Abdullah Gül'ün birlikte poz verdiği siyasi partilerin önümüzdeki seçimde ittifak yapacağının da konuşulmasıydı.

Seçimde ittifak yapması beklenen siyasi parti liderleriyle Abdullah Gül'ün poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.