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Eritre'nin başkenti neresi? Eritre'nin başkenti hakkında bilgiler

Eritre, Afrika kıtasının doğu kıyısında bulunan bir ülke olarak öne çıkar. Ülke, iklim şartları açısından her mevsimde ziyaret edilebilecek ülkeler arasında yer alır. Eritre'nin tarihi yapıları ve sahilleri her turistin ilgisini çekebilecek pek çok aktiviteye ev sahipliği yapar. Eritre hakkında araştırılan detaylardan biri de başkentidir. Peki, Eritre’nin başkenti neresi?

Eritre'nin başkenti neresi? Eritre'nin başkenti hakkında bilgiler
Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Eritre’nin başkenti neresi?
  • Asmara'ya nasıl gidilir?
  • Asmara'da gezilecek yerler
  • Eritre'de dikkat edilmesi gerekenler
  • Eritre'de ne yenir?

Eritre, Afrika kıtasının doğu bölgesinde bulunan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşuları kuzeyde Sudan, güneyde Etiyopya, batıda Gine ülkeleridir. Eritre’nin doğusu ise denizle çevrilidir. Eritre ülkesi, Afrika tarihine ve kültürüne büyük oranda katkılar sağlayan ve turizm faaliyetleri açısından oldukça parlak olan bir ülkedir. Ülke kurulduğu tarihten 1993 senesine kadar birden fazla ülkenin sömürgeliği altında kalmıştır. 1993 senesinde ise Endonezya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

Eritre’nin başkenti neresi?

Eritre’nin başkenti Asmara'dır. Asmara, Afrika kültürünün ve İtalyan mimarisinin birleştiği dikkat çekici bir kenttir. Asmara şehri 12. yüzyılda kendilerini savaşçılardan korumak isteyen bir köy halkı tarafından kurulmuştur. Günümüzde ise yarım milyonu aşan nüfusuyla daha kalabalık bir şehir haline gelmiştir. Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Asmara şehri 19. yüzyılın sonlarında İtalyan İmparatorluğu'nun, 2. Dünya Savaşı’yla beraber İngilizler'in ve 1950’lerle de Etiyopya’nın himayesi altında kalmıştır. Şehrin bağımsızlığını kazanması Etiyopya ile uzun süren bir savaşın sonrasında 1991 senesinde gerçekleşmiştir.

Şehir merkezinde gezerken çevrede pek çok İtalyan mimarisiyle inşa edilen yapıya rastlamak mümkündür. İtalyan diktatörü Mussolini 1930’lu yılların başında Asmara şehrini ikinci bir Roma İmparatorluğu merkezi yapmak için şehre büyük yatırımlar yapmıştır. Bu dönemde katedraller, antik-Romanesk tarzında ve eserler ve fütürizmin mimari hareketlerinden esinlenen sayısız yapı inşa edilmiştir.

Asmara'ya nasıl gidilir?

Ülkemizden Asmara Uluslararası Havalimanı’na direkt olarak uçuşlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca buraya gelmek için Kahire, Dubai veya Milan aktarmalı uçuşlar da tercih edilebilir. Şehir içerisindeki ulaşım da oldukça pratiktir. Çünkü Asmara yaya olarak gezmeye elverişli bir şehir planlamasına sahiptir ve temiz sokaklarıyla dikkat çeker. Bununla beraber şehirde gelişmiş bir otobüs ağı mevcut olup minibüs ve taksiler de tercih edilebilir.

Asmara'da gezilecek yerler

Eritre’nin başkenti Asmara'da gezilecek yerler şu şekilde sıralanabilir:

Colpo di Citta

Türkçesi Bağımsızlık Bulvarı olarak geçen bu yer şehirdeki İtalyan mimarisini keşfetmek isteyenler için oldukça ilgi çekicidir. Bulvarda birden fazla kafe, bar, mağaza ve eski sinema bulunur. Aynı zamanda bir yürüyüş alanı olan bu yer kentin en hareketli bölgesidir. Compo di Citta hattını gezerken çevredeki binaların etkileyici mimarisi ve şık sokaklarında lezzetli kahvelerinin tadına bakılabilir.

Opera Evi

Bu yapının binası 1920 yılında tamamlanmıştır. Asmara şehrinin en gösterişli ve eski binalarından birisi olarak dikkat çeker. Günümüzde opera gösterilerinin yapılmadığı bu yapı aralıklı olarak film ve maç gösterilerine ev sahipliği yapar.

Eritre Ulusal Müzesi

Asmara’nın en fazla turist çeken yerlerinden biri olan Ulusal Müze oldukça geniş bir koleksiyona sahiptir. Tarihinde birden fazla medeniyetin etkisi altında kalan kentin tarihini ve kültürünü öğrenmek için ideal bir lokasyondur. Müze içerisinde 600 yıl geriye kadar uzanan oldukça zengin ve etkileyici bir koleksiyon sergilenmektedir.

Qohaito

Asmara’nın güney bölgesindeki yol üzerinde yer alan bu bölgedeki kalıntılar oldukça meşhurdur. Senafa ve Adulis arasında geniş bir çevreyi kaplayan arkeolojik kalıntılar arasında Kral Saba’nın sarayının da kalıntıları yer almaktadır.

Eritre'de dikkat edilmesi gerekenler

Eritre genelinde trafik kurallarına çok fazla uyulmadığı bilinmektedir. Bu nedenle bisiklet ya da araba kiralarken oldukça dikkatli olunmalıdır. Zira ülkede yaşanan bisiklet, yaya ve araçlardan kaynaklanan trafik kazaları son derece yaygındır. Ülke çoğunlukla güvenli bir ülke olarak tanımlansa da gece saatlerinde yaşanan kapkaç ,yan kesicilik ve gasp olayların oranı oldukça fazladır. Ayrıca Eritre’deki şehir merkezlerinin dışında yer alan alanlarda mayınlar bulunduğu bilinmektedir, bu nedenle yolların dışına çıkılması tavsiye edilmez.

Eritre'de ne yenir?

Eritre mutfak kültüründe çok fazla baharat kullanımına rastlanır. Ayrıca mutfak kültürü ve yerel yemekler olarak Etiyopya mutfağıyla da benzerlikleri bulunur. Bu ülkede denenmesi gereken lezzetler şu şekilde sıralanabilir:

1. Kitcha

Buğdaydan yapılan ince ekmek ile hazırlanır.

2. Injera

Kalın ve yumuşak bir kektir.

3. Tsebhi

Kuzu ya da sığır etinin içerisine taze domates ve acı biber eklenerek hazırlanan bir tür sotedir.

4. Alicha Birsen

Acılı mercimekle yapılır.

İçecek olarak Bun (kahve) ve Shahi (çay)'yi tercih edilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Eritre baskent
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