Erkan Baş'tan Özgür Özel'e teklif! Gündem yaratan iddia: CHP'den ihraç edilenler TİP'e

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de dengeler her geçen gün değişirken, parti içindeki kriz yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasındaki gerilim art arda yaşanan ihraçlarla daha da tırmanırken, kulislerde TBMM'de yeni bir grubun kurulabileceği iddiaları konuşulmaya başlandı.

İHRAÇLAR SÜREBİLİR

Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'e yakın isimlere yönelik başlatılan ihraç sürecini sürdürmeye hazırlandığı öne sürülüyor. Özgür Özel ise son ana kadar siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini belirtiyor.

"TBMM'DE 7. GRUP" İDDİASI

Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre, CHP'den ihraç edilen milletvekili sayısının artması halinde TBMM'de temsil edilen yedinci bir grubun ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.

"CHP'DEN İHRAÇ EDİLENLER TİP'E"

Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre; iddialar CHP'den ihraç edilen milletvekillerinin, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çatısı altında birleşerek yeni bir grup kurma seçeneğini değerlendirebileceği belirtiliyor. CHP'deki bölünmenin muhalefet cephesini zayıflatacağı görüşünü savunan bazı isimlerin, Meclis'te daha güçlü bir temsil için böyle bir formül üzerinde durduğu ifade ediliyor.

ERKAN BAŞ'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEKLİF!

Kulislerde, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın bu yönde Özgür Özel'e bir teklif sunduğu yönünde iddialar da dile getiriliyor.

TBMM'DE GRUP BİLMECESİ

Geçtiğimiz hafta 9 milletvekilinin üyeliklerinin tedbirli olarak askıya alınmasının ardından CHP'nin TBMM'deki işleyişi de yeni bir tartışma alanına dönüştü.

İhraç edilen milletvekilleri arasında Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da bulunması nedeniyle grup yönetiminde oluşan boşluğun nasıl doldurulacağı merak konusu oldu.

TBMM kayıtlarına göre şu anda CHP'nin tek grup başkanvekili olarak Murat Emir görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun boşalan görevlere doğrudan atama yapabileceği ifade edilirken, Özgür Özel'e yakın isimler ise parti tüzüğü gereği kapalı grup toplantısıyla seçim yapılmasının zorunlu olduğunu savunuyor.

GÖZLER YARINKİ TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ

Yaşanan tartışmalar nedeniyle CHP'nin yarın gerçekleştirmesi planlanan grup toplantısının nasıl yapılacağı da belirsizliğini koruyor.

Taraflar arasında son anda bir uzlaşma sağlanamaması halinde, geçtiğimiz hafta olduğu gibi Meclis'te yine iki farklı siyasi görüntünün ortaya çıkabileceği ve grup toplantısı sürecinin yeni tartışmalara sahne olabileceği değerlendiriliyor.