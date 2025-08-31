"Erken yatırım fırsatı" dediler! Ünlü isimlerin adıyla 1,25 milyon dolarlık vurgun

Dijital dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez hedef, ünlü içerik üreticileri MrBeast ve Mark Rober’in isimlerini kullanan sahte bir WhatsApp grubuna alınan bir girişimci oldu.

İddiaya göre kişi, MrBeast’in temiz su kampanyasına bağış yaptıktan sonra kendini bir anda MrBeast, Mark Rober ve tanınmış isimlerin yer aldığı bir WhatsApp grubunda buldu. Webtekno'da yer alan habere göre, grupta yapılan muhabbetler ve paylaşılan planlar da her şeyin gayet gerçek ve güvenilir olduğu izlenimini verdi.

BAĞIŞTAN “1,25 MİLYON DOLAR YATIRIMA”

WhatsApp grubundaki katılımcılara Afrika’ya düzenlenecek bir seyahat ve yeni hayır projeleri hakkında bilgiler verildi. Birkaç gün sonra ise gündem değişti ve bu kez bir kripto para borsası ile ortak bir kripto para fırsatından söz edilmeye başlandı. “Erken yatırım” diye sunulan bu fırsat, grupta peş peşe gelen “kaçırmayın, hemen yapın” tarzı mesajlarla hem acele karar vermeye zorlandı hem de daha cazip hale getirildi.

Kendini kanıtlamak isteyen kişi arkadaşının da onayıyla toplamda 1,25 milyon dolar yatırım yaptı. Çok geçmeden grubun sahte olduğu ve tüm isimlerin dolandırıcılar tarafından taklit edildiği ortaya çıktı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra ortaya çıktı ki WhatsApp grubundaki tüm isimler sahteydi ve ünlü kişilerin kimlikleri dolandırıcılar tarafından taklit edilmişti. Dolandırıcılık olayının ardından mağdur, yaşadığı kaybı ve pişmanlığı kamuoyuyla paylaştı. Yaşananlar ise dijital ortamlarda özellikle ünlü isimlerin kullanıldığı sahte gruplar ve hızlı yatırım vaatleri karşısında dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.