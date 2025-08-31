HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

"Erken yatırım fırsatı" dediler! Ünlü isimlerin adıyla 1,25 milyon dolarlık vurgun

İddiaya göre, ünlü içerik üreticileri MrBeast ve Mark Rober’in isimleri kullanılarak kurulan sahte bir WhatsApp grubunda milyon dolarlık dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. WhatsApp grubuna alınan bir girişimci, “erken yatırım fırsatı” vaadiyle 1,25 milyon dolar kaybetti. Olay, dijital ortamlarda ünlü isimlerin adını kullanan sahte gruplara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Erken yatırım fırsatı" dediler! Ünlü isimlerin adıyla 1,25 milyon dolarlık vurgun
Enes Çırtlık

Dijital dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez hedef, ünlü içerik üreticileri MrBeast ve Mark Rober’in isimlerini kullanan sahte bir WhatsApp grubuna alınan bir girişimci oldu.

İddiaya göre kişi, MrBeast’in temiz su kampanyasına bağış yaptıktan sonra kendini bir anda MrBeast, Mark Rober ve tanınmış isimlerin yer aldığı bir WhatsApp grubunda buldu. Webtekno'da yer alan habere göre, grupta yapılan muhabbetler ve paylaşılan planlar da her şeyin gayet gerçek ve güvenilir olduğu izlenimini verdi.

BAĞIŞTAN “1,25 MİLYON DOLAR YATIRIMA”

WhatsApp grubundaki katılımcılara Afrika’ya düzenlenecek bir seyahat ve yeni hayır projeleri hakkında bilgiler verildi. Birkaç gün sonra ise gündem değişti ve bu kez bir kripto para borsası ile ortak bir kripto para fırsatından söz edilmeye başlandı. “Erken yatırım” diye sunulan bu fırsat, grupta peş peşe gelen “kaçırmayın, hemen yapın” tarzı mesajlarla hem acele karar vermeye zorlandı hem de daha cazip hale getirildi.

"Erken yatırım fırsatı" dediler! Ünlü isimlerin adıyla 1,25 milyon dolarlık vurgun 1

Kendini kanıtlamak isteyen kişi arkadaşının da onayıyla toplamda 1,25 milyon dolar yatırım yaptı. Çok geçmeden grubun sahte olduğu ve tüm isimlerin dolandırıcılar tarafından taklit edildiği ortaya çıktı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra ortaya çıktı ki WhatsApp grubundaki tüm isimler sahteydi ve ünlü kişilerin kimlikleri dolandırıcılar tarafından taklit edilmişti. Dolandırıcılık olayının ardından mağdur, yaşadığı kaybı ve pişmanlığı kamuoyuyla paylaştı. Yaşananlar ise dijital ortamlarda özellikle ünlü isimlerin kullanıldığı sahte gruplar ve hızlı yatırım vaatleri karşısında dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'da teknelerden 27 milyon litrenin üzerinde atık su toplandıMuğla'da teknelerden 27 milyon litrenin üzerinde atık su toplandı
Hatay'da anne ve babasını darbedip 1 kişiyi rehin alan zanlı yakalandıHatay'da anne ve babasını darbedip 1 kişiyi rehin alan zanlı yakalandı

Anahtar Kelimeler:
whatsapp dolandırıcılık MrBeast
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz her an gidebilir! Sıcak gelişme...

Barış Alper Yılmaz her an gidebilir! Sıcak gelişme...

Asbaşkan Hamdi Akın o teknik direktörle yalısında görüştü!

Asbaşkan Hamdi Akın o teknik direktörle yalısında görüştü!

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Ciddi yaralanmalar geçirdi, bilincini kaybetti! Yardımına iPhone’u yetişti, hayatı kurtuldu

Ciddi yaralanmalar geçirdi, bilincini kaybetti! Yardımına iPhone’u yetişti, hayatı kurtuldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.