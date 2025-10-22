HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında kurulacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Gürcistan’da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu’na katılan Paşinyan, yakın zamanda Ermenistan üzerinden geçecek şekilde Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında boru ve elektrik hatlarının kurulacağını duyurdu. Paşinyan ayrıca yine yakın zaman vurgusu yaparak, "Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir. Bu konu üzerinde uzun zamandır çalışılıyor ve her şey hazır durumda" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında kurulacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan’da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu’nda, "Yakın zamanda, Ermenistan üzerinden geçecek şekilde Azerbaycan-Nahçıvan ve Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında boru ve elektrik hatları kurulacak" dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında kurulacak 1

'YAKIN ZAMANDA' DİYEREK DUYURDU

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan’da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu’nda açıklama yaptı. Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye güzergahı üzerine değerlendirmelerde bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Yakın zamanda, Ermenistan üzerinden geçecek şekilde Azerbaycan-Nahçıvan ve Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında boru ve elektrik hatları kurulacak" şeklinde konuştu. Paşinyan, bu adımın ABD’nin başkenti Washington’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte imzaladıkları "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) Projesi" çerçevesinde görüşüldüğünü bildirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında kurulacak 2

"EN ÖNEMLİ KOŞUL BARIŞ"

Türkiye ve Azerbaycan ile bu konularda müzakereler yürüttüğünü belirten Paşinyan, bu projelerin hayata geçirilmesi için en önemli koşulun barış olduğunu söyledi. Nikol Paşinyan, "Şu anda Azerbaycan ile tesis edilen barışın daha kurumsal bir çerçeveye oturtulması yönünde çalışıyoruz" dedi.

"SINIR AÇMAK İÇİN HER ŞEY HAZIR"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye arasındaki normalleşme sürecine de değinerek, "Yakın zamanda Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir. Bu konu üzerinde uzun zamandır çalışılıyor ve her şey hazır durumda" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt’ta kaçak alkol ve tütün operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındıBayburt’ta kaçak alkol ve tütün operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
AFAD'dan büyük personel alımı: 1250 sözleşmeli personel göreve başlıyorAFAD'dan büyük personel alımı: 1250 sözleşmeli personel göreve başlıyor

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan Türkiye Nikol Paşinyan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.