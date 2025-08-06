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Ermenistan ve ABD ortak askeri tatbikat yapacak

Ermenistan ve ABD, uluslararası barışı koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesinde, 12-20 Ağustos tarihleri arasında Ermenistan’da ortak askeri tatbikat yapacak.

Ermenistan ve ABD ortak askeri tatbikat yapacak

Ermenistan ve ABD, ortak askeri tatbikat yapacak. Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, uluslararası barışı koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesinde, 12-20 Ağustos tarihleri arasında Ermenistan’da ABD ile "ŞAHİN ORTAK-2025" adlı ortak askeri tatbikatı gerçekleştirileceği aktarıldı.

BARIŞ GÜCÜ BİRLİĞİNİN HAZIRLIK SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK

Açıklamada, tatbikata, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin barış gücü tugayı, ABD’nin Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri ile Kansas Ulusal Muhafızları’ndan askerler katılacağı belirtilerek, barışı koruma görevlerine hazırlık ve bu görevlerin icrasını öngören askeri tatbikatın özellikle tıbbi tahliye prosedürlerine yoğunlaşacağı ifade edildi.

Ermenistan ve ABD ortak askeri tatbikat yapacak 1

Açıklamada, tatbikatın genel amacının uluslararası barışı koruma görevlerine katılan birliklerin, barışı koruma operasyonları çerçevesinde karşılıklı iş birliği düzeyini artırmak, komuta ve taktik iletişim konularında en iyi uygulamaların paylaşımını sağlamak ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin barış gücü birliğinin hazırlık seviyesini yükseltmek olduğu aktarıldı.

06 Ağustos 2025
06 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan abd tatbikat
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