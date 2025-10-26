HABER

Ersan Şen'den 'kimlik siyaseti' eleştirisi: "Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamaya gerek yok" PKK'nın çekilmesiyle ilgili dikkat çeken yorum

Prof. Dr. Ersan Şen gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kimlik siyaseti eleştirisi yapan Şen bunun millette karşılığı olmadığını aktararak anayasaya göre her vatandaşın eşit olduğunu söyledi ve "Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamaya gerek yok" dedi. PKK'nın çekilmesiyle ilgili de açıklamada bulunan Şen "Hani kendisini feshetmişti, silah bırakmıştı? Feshetmek ne demek bitti demek değil mi? Bu ne demek oluyor?" ifadelerini kullandı.

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de siyaset tarihinin en hızlı günleri yaşanıyor. Art arda yaşanan gelişmeler kamuoyunda dikkatlice takip edilirken, Prof. Dr. Ersan Şen gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

PKK'nın Türkiye'den çekilmesi, iktidar ile muhalefet arasında yaşananlar ve ekonomiye yönelik dikkat çeken ifadeler kullanan Şen, şunları söyledi:

"KİMLİK SİYASETİ YAPMANIN MİLLETTE KARŞILIĞI YOK"

"Kimlik siyaseti yapmanın, bir faydası ve millette de karşılığı yok. Anayasaya göre her vatandaş eşit. Evet biliyoruz; toplumda eşitsizlikler, adaletsizlikler, sınıflar arası sorunlar var, pastayı paylaşma kavgası var. Ama kimlik siyaseti yapanların derdi; bugün vatandaşın yaşadığı iş, aş, aile, gelecek, sağlık, eğitim öğrenim, alım gücü, geçim, sınıflar arası kopukluk sorunlarına çözüm bulmak değil.

"TÜRK MİLLETİNİN SİNİR UÇLARIYLA OYNAMAYA GEREK YOK"

Ülkenin sorunları belli, gelin bunları çözelim. Irak, Suriye tezkeresine “hayır” diyerek bu işler olmaz, millet de size güvenmez. Maalesef; “eşit yurttaşlık” istiyoruz, “demokratik gerçekleşmeler olmalı” diyerek, samimiyetten uzak, gerçeklikten kopuk ve kabulü mümkün olmayan talepler olabiliyor. Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamaya gerek yok.

"FESHETMEK BİTTİ DEMEK DEĞİL Mİ? BU NE DEMEK OLUYOR?"

Terör örgütü PKK Türkiye’den tamamen çekildiğini açıklamış; nereye çekilmiş, hani kendisini feshetmişti, hani tamamen silah bırakmıştı? “Feshetmek” ne demek, “bitti” demek değil mi? Bu ne demek oluyor? DEM Partililer bunu bir açıklasın. Milletin derdi “eşit yurttaşlık” değil. Millet bir çatı ve bir kimlik altında toplanmış, vatandaşların sorunları ortak.

"VATANDAŞ SOMUT ŞEYLER GÖRMEK İSTİYOR"

Bakın 81 ilde 500 bin konut projesi, olay bu. İnşaat yatırımı; piyasa canlansın diye yapılan büyük hamle, aynı zamanda da seçim yatırımı, teslimatlar Mart 2027 itibariyle başlayacak. Sayın Özel “yeşili katlettiler” demeye devam etsin, bu sözün karşılığı var mı? Millet gayrimenkulü, toprak yatırımını çok seviyor; esnaf mobilya, tencere, perde, çanak çömlek satıyor, nalbur mutlu, nakliyeci mutlu. Vatandaş somut şeyler görmek istiyor, hep konuş, sürekli konuş, ama kimseyi dinleme!

ÖZEL İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAVSİYE: "SOKAĞA GELSİN, ESNAFIN, GENÇLERİN ARASINA GELSİN"

Sayın Özel; “iktidara geldiğimizde kiralık sosyal konut inşa edeceğiz, yurt yapacağız” demeli, demezse olmaz.
Sayın Özel’e sesleniyorum; sayın Erdoğan’a cevap vermeyi, parti muhalifleri ile tartışmayı bıraksın, sokağa gelsin, esnafın, gençlerin arasına gelsin, pazar günü Eminönü’nde balık ekmek yiyen ailelerin yanına gelsin, onları bir kere dinlesin sayın Başkan. Bir kere sevgili Hayrettin Hanoğlu’nun dediğini dikkate alsın. Otobüsün üstünden inmeli, partiyi kimlik siyasetine, Silivri’ye sıkıştırmamalı, vizyonu geniş tutmalı, hikayesi olmalı, vitrini gözden geçirmeli, bu ekip işi, tek adam işi değil.

"VATANDAŞ KAVGA DEĞİL, HUZUR İSTİYOR

CHP; halka, “kira fiyatları düşsün diye kiralık sosyal konut yapacağım, ev sahibi olmanız için sosyal konut yapacağım” demeli. Bunu şimdi sayın Erdoğan söylüyor, AK Parti bu fikirlere sahip çıkıyor. Çünkü bunları millet istiyor, olması gereken bu, ama CHP ne yapıyor? Silivri, otobüs üstü, eleştir sayın Erdoğan’ı, aynı ezberlerden yola devam. Bu tutmaz, vatandaşı sıkar, zaten vatandaş gergin, ekonomiden dolayı canı sıkkın. Vatandaş kavga değil, huzur istiyor, güvenli liman arıyor.

"YATIRIM İÇİN HUKUK GÜVENLİĞİ, ADALET VE HUZUR LAZIM"

Bu arada; mazota bir defada en büyük zam geldi, 3,04 lira zam geldi, enflasyon böyle mi düşecek, alım gücü böyle mi artıracak? İrrasyonellik ve linklerde kopukluk maalesef devam ediyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Üretim ve istihdam için yatırım şart. Yatırım için de hukuk güvenliği, adalet ve huzur lazım"

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
