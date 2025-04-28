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Erzincan’da 100 bin lira maaşla çoban bulamayan besici derdini Valiye anlattı

Erzincan’da kış mevsiminin ardından hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, yüksek maliyetleri nedeniyle çoban bulmakta zorlanıyor. 100 bin lira maaşla çoban bulamayan besici derdini Vali Hamza Aydoğdu’ya anlattı.

Erzincan’da 100 bin lira maaşla çoban bulamayan besici derdini Valiye anlattı

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan’da besicileri çoban telaşı sardı. Bin bir zorlukla uzun kış mevsimini atlatarak sürülerini otlatmak için meralara çıkaran besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulmakta güçlük yaşıyor.
Küçükbaş hayvancılık sektöründe çoban sorununun Türkiye’nin her yerinde yaşandığı gibi Erzincan’da da yaşandığını belirten bir besici, çay ocağında oturan Vali Hamza Aydoğdu’yu görünce durumu iletti.
Besici, "Küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Çobanlardan yana sıkıntımız var. 100 bin lira maaş istiyorlar. 100 bin lira vermemize rağmen çoban bulamıyoruz." dedi.

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu çay ocağında sosyal medya hesabından paylaştığı videoya;

"Komşumuz Burhan Bey’e bir bardak çay içmeye uğradık.
Bir çayın buharında, bir tebessümde buluştuk.
Çaylarımızı ikram ettik, muhabbetimizi paylaştık.
Gören geldi, selam verdi, hâl hatır sordu.
Ayaküstü, içten bir halk günü kuruldu kendiliğinden." ifadelerini bıraktı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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