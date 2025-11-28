Erzincan’da 101 okulun bahçesine kauçuk zemin yapıldı

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Aydoğdu, oyun alanlarına uygulanan kauçuk zemin çalışmasının Türkiye’de ilk kez Erzincan’da hayata geçirildiğini belirtti. Aydoğdu, il merkezinde 95, ilçelerde ise 6 olmak üzere toplam 101 okulun bahçesinde kauçuk zemin uygulamasının tamamlandığını açıkladı. Proje kapsamında okullara toplam 52 bin 777 metrekare oyun alanı kazandırıldı.

"MODERN VE GÜVENLİ ALANLAR OLUŞTURDUK"

Aydoğdu, uygulamanın yalnızca fiziksel bir iyileştirme olmadığını vurgulayarak, "Bu zeminler düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riskini azaltırken, aynı anda üç branşta spor yapılmasına imkân tanıyor. Çocuklarımızın enerjilerini doğru şekilde kullanabilecekleri, takım ruhunu ve paylaşmayı öğrenecekleri modern ve güvenli alanlar oluşturduk." dedi.

Vali Aydoğdu, projenin Erzincan’da hayata geçirilmesine katkı sunan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti.

Açıklamaların ardından Vali Aydoğdu ve birim amirleri, öğrencilerle birlikte kauçuk zeminli oyun alanında futbol oynadı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır