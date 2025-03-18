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Erzincan’da 18 Mart Şehitleri anıldı! Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında Erzincan’da anlamlı tören

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.03.2025 16:47
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Erzincan’da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Erzincan’da 18 Mart Şehitleri anıldı! Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında Erzincan’da anlamlı tören

Erzincan Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Vali Hamza Aydoğdu, Şehitlik Defterine yazdığı mesajda "Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bu büyük destanı yazan, Çanakkale’yi geçilmez kılan ve bu cennet toprakları bizlere ebedî vatan yapan ve al bayrağın altında özgürce yaşamamızı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle, duayla ve saygıyla yâd ediyoruz." dedi

DUA DA EDİLDİ

Vali Aydoğdu daha sonra beraberindeki protokol üyeleri ve liseli gençlerle birlikte şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfiller bırakıp dualar ettiler.
Buradaki programın ardından Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programa il protokolü, askeri ve sivil erkan öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Çanakkale Belgeseli sinevizyon gösterisi ile devam eden programda daha sonra Çanakkale adlı oratoryo sergilendi. Anma programı 18 Mart konulu resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Zaferi Çanakkale Erzincan Mustafa Kemal Atatürk
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