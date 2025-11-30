Erzincan’da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kent merkezinde ’zorla fuhuş yaptırmak’ ve ’fuhşa aracılık etmek’ suçlarına karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa zorlandıkları belirlenen 5 kadını kurtaran ekipler, şüpheliler B.S.A, B.T. ve yabancı uyruklu N.I’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada 63 bin 700 lira, bir miktar avro, 5 cep telefonu, 7 sim kart ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır