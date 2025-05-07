Erzincan'da polislerle öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirilen "Bizim Çocuklarımız Projesi" kapsamında "Engelleri Kaldırıyoruz Üniversiteli Oluyoruz" sloganıyla, Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu ve Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulundan özel çocukların sosyalleşmelerine yardımcı olmak ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrencilerle birlikte fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır