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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte terörün finans kaynağı olan kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti ile sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

TUTUKLANDILAR

Bu kapsamda H.C. ve C.C'yi takibe alan ekipler, şüphelilere ait bir araçta yaptıkları aramada 20,1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Erzincan
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