Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den 'Yedisu' uyarısı!

Erzincan'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, can ve mal kaybına yol açmasa da uzmanların yaptığı kritik açıklamalar bölgedeki riskin boyutunu bir kez daha hatırlattı. Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin hemen ardından kritik uyarı geldi.

Cansu Çamcı

Erzincan’da dün saat 15.40’ta meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntının merkez üssü Üzümlü olarak kaydedildi.

DEPREM PANİKLETTİ

4.1 büyüklüğündeki depremin yerin 10.94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği aktarıldı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Depremin büyüklüğünün küçük olduğunu ancak Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmaya hazır Yedisu Fay zonu üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan Görür, "İnşallah bu fayı kurcalayıp beklenen büyük depremi üretmez" dedi.

Görür'ün X hesabı üzerinden yaptığı değerlendirme şöyle:

"Küçükkadağan/Erzincan arasında 4,0 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri önemli. KAF’ın kırılmaya hazır Yedisu Fay zonu üzerinde. İnşallah bu fayı kurcalayıp beklenen büyük depremi üretmez. Geçmiş olsun."

