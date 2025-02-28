Erzincan Tercan’da Ramazan pidesi fiyatları belirlendi

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Ramazan ayında Tercan’daki fırınlar, vatandaşların pidenin taze ve lezzetli bir şekilde sofralarına ulaşması için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Pide fiyatlarının açıklanmasının ardından, hem fırıncı esnafı hem de tüketiciler, Ramazan boyunca bu lezzetin tadını çıkarabilmek için alışverişlerine başladı.

FIRINCILAR YOĞUN TALEP BEKLİYOR

Tercan’da Ramazan sofralarının baş tacı olan pide, Ramazan ayında sofralarda önemli bir yer tutarken, fiyatların belirlenmesi ile birlikte fırıncılar, Ramazan boyunca yoğun bir talep bekliyor.

EN PAHALI PİDE 25 TL OLACAK

Erzincan’ın Tercan ilçesinde 270 gram sade pide 20 TL, 270 gram ve susamlı pide ise 25 TL’den satışa sunulacak.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 25/02/2025 tarih ve 3 sayılı kararıyla bu yıl belirlenen fiyatlara göre; 270 gram sade pide 20 TL, 270 gram ve susamlı pide ise 25 TL’den satışa sunulacak.

FIRINCILAR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, Tercan’da her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisini çekerken, fiyatların belirlenmesiyle birlikte fırıncı esnafı da hazırlıklarını hızlandırdı.

(İHA)