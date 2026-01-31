Erzincan’da çatıdaki kedi için itfaiye seferber oldu

Atatürk Mahallesi 400. Sokak’ta, bir binanın çatısına çıkan kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı ve kontrollü müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi. Gece saatlerinde yaşanan olay, mahallede kısa süreli endişeye yol açtı.

Alınan bilgilere göre, çatıda mahsur kalan kediyi fark eden sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak çatıya çıktı. Ekiplerin yaklaşmasıyla panikleyen kedi, kendi imkânlarıyla aşağı inmeyi başardı.

Kedinin sağ salim kurtarılmasıyla birlikte sahibi büyük mutluluk yaşarken, yaşanan telaş ve sevinç dolu anlar kameraya yansıdı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin duyarlı çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.



Kaynak: İHA