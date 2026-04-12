Erzincan’da don nöbeti: Üreticiler sabaha kadar ateş yaktı

Meyve ağaçlarının çiçeklenme dönemine denk gelen soğuk hava nedeniyle harekete geçen üreticiler, kayısı başta olmak üzere elma ve kiraz ağaçlarının zarar görmemesi için bahçelerin farklı noktalarında ateş yaktı.

Oluşturulan ısı ve duman sayesinde donun etkisini azaltmayı amaçlayan çiftçiler, sabaha kadar süren nöbetle ürün kaybını en aza indirmeye çalıştı.

Köy genelinde yaygın şekilde uygulanan bu geleneksel yöntemle ortam sıcaklığının birkaç derece artırılması hedefleniyor.

Köy sakinlerinden Celal Gürler, son yıllarda ilkbahar aylarında yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti.

Don olaylarına karşı alınan önlemlerin artık zorunluluk haline geldiğini ifade eden Gürler, üreticilerin her yıl benzer risklerle karşı karşıya kaldığını kaydetti.



