HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzincan’da don nöbeti: Üreticiler sabaha kadar ateş yaktı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde çiftçiler, ani sıcaklık düşüşüyle oluşan don riskine karşı gece boyunca bahçelerinde nöbet tuttu.

Meyve ağaçlarının çiçeklenme dönemine denk gelen soğuk hava nedeniyle harekete geçen üreticiler, kayısı başta olmak üzere elma ve kiraz ağaçlarının zarar görmemesi için bahçelerin farklı noktalarında ateş yaktı.
Oluşturulan ısı ve duman sayesinde donun etkisini azaltmayı amaçlayan çiftçiler, sabaha kadar süren nöbetle ürün kaybını en aza indirmeye çalıştı.
Köy genelinde yaygın şekilde uygulanan bu geleneksel yöntemle ortam sıcaklığının birkaç derece artırılması hedefleniyor.
Köy sakinlerinden Celal Gürler, son yıllarda ilkbahar aylarında yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti.
Don olaylarına karşı alınan önlemlerin artık zorunluluk haline geldiğini ifade eden Gürler, üreticilerin her yıl benzer risklerle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.