Erzincan’da "Huzur 24" uygulaması: 15 iş yeri denetlendi

Erzincan’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Huzur 24" uygulamasında çok sayıda iş yeri denetlendi, çeşitli ihlaller tespit edildi.Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, 14 ekip ve 50 personelin katılımıyla kent genelinde "Erzincan Huzur 24" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında Erzincan merkezde faaliyet gösteren 15 umuma açık iş yeri denetlendi. Yapılan kontrollerde 7 iş yerinde sigortasız çalışan bulunduğu, 9 iş yerinde kapalı alanda sigara kullandırıldığı ve 6 iş yerinin mesul müdür belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Ayrıca 1 iş yerinde 18 yaşından küçük kişilerin oyun oynamasına izin verildiği belirlenirken, söz konusu ihlallerle ilgili gerekli cezai işlemler uygulanmak üzere tutanak düzenlendi.

Denetimler kapsamında il genelinde 544 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

