Erzincan’da "Huzur 24" uygulaması: 15 iş yeri denetlendi

Uygulama kapsamında Erzincan merkezde faaliyet gösteren 15 umuma açık iş yeri denetlendi. Yapılan kontrollerde 7 iş yerinde sigortasız çalışan bulunduğu, 9 iş yerinde kapalı alanda sigara kullandırıldığı ve 6 iş yerinin mesul müdür belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Ayrıca 1 iş yerinde 18 yaşından küçük kişilerin oyun oynamasına izin verildiği belirlenirken, söz konusu ihlallerle ilgili gerekli cezai işlemler uygulanmak üzere tutanak düzenlendi.

Denetimler kapsamında il genelinde 544 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA