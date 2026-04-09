Erzincan’da kar etkisini gösterdi: Geçitlerde trafik kilitlendi

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi’nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Erzincan-Sivas kara yolundaki 2160 rakımlı Sakaltutan Geçidi ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi’nde yağış ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sakaltutan Geçidi’nde, her iki yönde zaman zaman ulaşımın durma noktasına geldiği, ağır tonajlı araçların yolda makas atması nedeniyle uzun araç konvoylarının oluştuğu bildirildi.

Karayolları 164. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın yeniden normale dönmesi için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, yolda kalan ağır tonajlı araçları kaldırarak yolu trafiğe açmaya çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiğini duyurdu.

Yetkililer, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca bölgede orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu, özellikle üretici ve çiftçilerin tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

ABD-İran görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni aşkıyla otel odasında cesur pozlar! Tepki çekti

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Kilosu 1000 TL: Gelir kapısı oldu, toplayıp satıyorlar

