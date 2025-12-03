Erzincan’da Kasım ayı denetimlerinde 2 bini aşkın şahıs kontrol edildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında okul çevreleri ile okul servis araçlarına yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve trafik düzenini korumak amacıyla yapılan denetimlere toplam 57 ekip ve 183 personel katıldı.

Ay boyunca gerçekleştirilen uygulamalarda 195 okul çevresi, 150 okul servis aracı, 356 umuma açık yer ile 1.813 şahıs kontrol edilerek sorgulandı. Yetkililer, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunması için denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Emniyet ve jandarma ekipleri, denetimlerin önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, ailelerin ve eğitim kurumlarının da kurallara uyum konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA