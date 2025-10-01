HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklık 16°C civarında olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C. Gece ise 4°C civarında seyredecek.

Erzurum 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

2 Ekim Perşembe günü hava açık. Gündüz sıcaklıkları 16°C. Gece sıcaklığı 4°C olarak tahmin ediliyor.

3 Ekim Cuma günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15°C. Gece ise 4°C olacak.

4 ve 5 Ekim Cumartesi ile Pazar günleri hava açık. Gündüz sıcaklıkları 15°C. Gece ise 3°C civarında olacak.

Ekim ayının başlarında Erzurum'da hava genellikle serin. Bu dönemde gündüzleri 15-16°C bekleniyor. Geceleri ise 4-5°C sıcaklıklar söz konusu.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerek. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceği için kat kat giyinmek faydalı. Gerekirse katları çıkarıp giymek pratik bir çözüm olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da art arda patlamalar! Can kaybı varAlmanya'da art arda patlamalar! Can kaybı var
TikTok rakibi! ChatGPT'nin arkasındaki şirket tanıttıTikTok rakibi! ChatGPT'nin arkasındaki şirket tanıttı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.