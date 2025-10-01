Erzurum 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

2 Ekim Perşembe günü hava açık. Gündüz sıcaklıkları 16°C. Gece sıcaklığı 4°C olarak tahmin ediliyor.

3 Ekim Cuma günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15°C. Gece ise 4°C olacak.

4 ve 5 Ekim Cumartesi ile Pazar günleri hava açık. Gündüz sıcaklıkları 15°C. Gece ise 3°C civarında olacak.

Ekim ayının başlarında Erzurum'da hava genellikle serin. Bu dönemde gündüzleri 15-16°C bekleniyor. Geceleri ise 4-5°C sıcaklıklar söz konusu.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerek. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceği için kat kat giyinmek faydalı. Gerekirse katları çıkarıp giymek pratik bir çözüm olacaktır.