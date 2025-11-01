HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu ılıman ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 12°C, akşam ise 5°C olması bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde de hava genellikle açık kalacak. 2 Kasım'da sıcaklık 14°C, 3 Kasım'da 14°C olarak tahmin ediliyor. Sabahlarda ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysilerin tercih edilmesi öneriliyor. Açık hava aktiviteleri için uygun rüzgar koşulları mevcut. İşte detaylar...

Erzurum 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 12°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 5°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %31, rüzgar hızı ise 4.8 km/h olacak. Gün doğumu saati 06:42, gün batımı ise 17:11'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 2 Kasım Pazar günü hava açık. Sıcaklığın 14°C civarında olması tahmin ediliyor. 3 Kasım Pazartesi günü de hava açık. Sıcaklığın yine 14°C olması bekleniyor. 4 Kasım Salı günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 15°C civarında seyredecek. 5 Kasım Çarşamba günü hava az bulutlu. Sıcaklık 14°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamız gerekiyor. Bu nedenle sabah ve akşam sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gün içinde güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlanabilir. Düşük rüzgar hızı, açık hava aktiviteleri için uygun koşullar sağlayacak. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’de Cadılar Bayramı temalı gece koşusu yapıldı! İşte sosyal medyada gündem olan o anlarİzmir’de Cadılar Bayramı temalı gece koşusu yapıldı! İşte sosyal medyada gündem olan o anlar
9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.