Erzurum 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 12°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 5°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %31, rüzgar hızı ise 4.8 km/h olacak. Gün doğumu saati 06:42, gün batımı ise 17:11'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 2 Kasım Pazar günü hava açık. Sıcaklığın 14°C civarında olması tahmin ediliyor. 3 Kasım Pazartesi günü de hava açık. Sıcaklığın yine 14°C olması bekleniyor. 4 Kasım Salı günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 15°C civarında seyredecek. 5 Kasım Çarşamba günü hava az bulutlu. Sıcaklık 14°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamız gerekiyor. Bu nedenle sabah ve akşam sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gün içinde güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlanabilir. Düşük rüzgar hızı, açık hava aktiviteleri için uygun koşullar sağlayacak. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.