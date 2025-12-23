HABER

Son dakika | Konya'da deprem! Geceleyin sallandı, büyüklüğü belli oldu

Son dakika deprem haberi: Konya'da deprem oldu. AFAD'dan açıklama gelirken depremin büyüklüğü de belli oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Selçuklu ilçesinin Karaömerler Mahallesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 7 kilometre derinlikte kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BELEDİYE BAŞKANI ALTAY'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD ekiplerinin saha taraması sürerken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da X hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Resmi uyarı ve bilgilendirmeleri AFAD ve AKOM kanallarından takip edelim. Rabbim şehrimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Konya afad
