Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ı taşıyan uçağın Ankara'da düşüşü sonrası harekete geçildi

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan jetle, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkıştan bir süre sonra irtibat kesildi.



Al-Haddad bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulunmuştu.

LİBYA'DAN AÇIKLAMA

Uçağın enkazına ulaşılırken Libya'dan gelen açıklamada al-Haddad'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

BAKAN TUNÇ DUYURDU: 4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yapt:ı

"Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir."