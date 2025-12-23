HABER

Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ı taşıyan uçağın Ankara'da düşüşü sonrası harekete geçildi

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan uçağın düşmesi ardından harekete geçildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hazar Gönüllü

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan jetle, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkıştan bir süre sonra irtibat kesildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ı taşıyan uçağın Ankara da düşüşü sonrası harekete geçildi 1
Al-Haddad bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulunmuştu.

LİBYA'DAN AÇIKLAMA

Uçağın enkazına ulaşılırken Libya'dan gelen açıklamada al-Haddad'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

BAKAN TUNÇ DUYURDU: 4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yapt:ı

"Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir."

Anahtar Kelimeler:
Libya uçak Genelkurmay Başkanı düştü
