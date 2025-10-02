HABER

Erzurum 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 2 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık olacak. Güneşli bir gün bekleniyor.

Gündüz sıcaklık 16°C civarlarında olacak. Gece ise sıcaklık 4°C civarında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden esmesi bekleniyor. Hızı saatte 10 km olacak. Nem oranı sabah %68, gündüz %42, akşam %57, gece ise %76 tahmin ediliyor.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. 3 Ekim Cuma günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 9°C olacak. 4 Ekim Cumartesi günü de hava durumu açık kalacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece sıcaklığı 11°C olacak. 5 Ekim Pazar günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 12°C olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde hafif, rahat kıyafetler seçilebilir. Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle uygun giysiler seçilmelidir. Nem oranı sabah saatlerinde yüksek olacaktır. Gün içinde nem oranının düşmesi bekleniyor. Bu yüzden güne güne başlangıç saatlerinde uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Güneşli havanın devam edecek olması nedeniyle güneşten korunmak faydalı olacaktır.

