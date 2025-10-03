Erzurum 03 Ekim Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C civarında ölçülecek. Gece sıcaklık ise 0°C seviyelerine düşecek. Bu durum Erzurum'un karasal iklim özelliklerini göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 23°C olacak. Pazar günü ise sıcaklığın 24°C olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 20°C ile 24°C arasında değişecek. Geceler ise 0°C ile 6°C arasında seyredecek. Bu sıcaklık farkları soğuk havaya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor.

Erzurum'un yüksek rakımı ve karasal iklimi ani sıcaklık değişimlerine yol açabilir. Sabaha ve akşama dikkat etmek önemlidir. Gün içinde güneşli ve ılıman hava hakim olacaktır. Ancak akşam saatlerinde sıcaklıklar hızla düşebilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direnci artar. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Donma riski açısından önlemler almak önemlidir. Açık alanlarda vakit geçirenlerin uygun kıyafet ve ekipmanla hazırlıklı olmaları gerekir.

Erzurum'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava koşulları genelde açık ve güneşli olacak. Ama sabah ve akşam sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalıyız. Günün değişik saatlerine uygun giyinmek, sağlığınızı korumak açısından çok önemlidir.