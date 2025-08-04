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Erzurum 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

04 Ağustos 2025 Pazartesi günü, Erzurum ilinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Erzurum 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 4 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile yüksek sıcaklıkların etkisi altında kalacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C'ye kadar yükselebileceği, akşam saatlerinde ise 14°C civarına düşeceği bekleniyor. Bu durum, gündüz sıcak ve kuru, akşam ise serin hava koşullarının yaşanacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 5 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 34°C'ye ulaşması bekleniyor. 6 Ağustos Çarşamba ve 7 Ağustos Perşembe günlerinde ise sıcaklık 35°C seviyelerinde seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, Erzurum'un tipik karasal ikliminin yaz aylarındaki etkilerini yansıtıyor.

Bu dönemde gündüzleri hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmesi önerilir. Akşamları serin hava için yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar, vücut üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle bol su içmek ve aşırı sıcak saatlerde dışarıda kalmamak önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmemesi, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Rüzgar hızının düşük olması nedeniyle açık hava etkinliklerinde rahatsızlık yaşanması olası değildir. Bu durum, doğa yürüyüşleri ve piknikler için ideal bir ortam yaratıyor.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak geçecek. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilirken, akşamları serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bol su içerek ve güneş koruyucu ürünler kullanarak sağlığınızı korumaya özen göstermelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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