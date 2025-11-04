HABER

Erzurum 04 Kasım Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 5 ve 6 Kasım'da hava bulutlu ve güneşli aralıklı kalacak. Kış aylarında sert hava koşullarına hazırlıklı olmak için uygun giysi ve kış lastikleri kullanılması önem taşıyor.

Erzurum'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu, parçalı bulutlu ve serin olacak. En yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklık -2°C civarında. Nem oranı %48 olacak. Rüzgar hızı ise 7.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:45'te, gün batımı 17:07'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 5 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Sıcaklıklar 14°C civarında seyredecek. 6 Kasım Perşembe günü de benzer koşullar devam edecek. Sıcaklıklar yine 14°C civarında olacak.

Erzurum'un karasal iklimi, kış aylarında sert hava koşullarına yol açar. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Kış aylarında buzlanma ve kar yağışı, yollarda kayma riskini artırır. Araçların kış lastikleriyle donatılması gerekir. Sürüş esnasında dikkatli olunması gerekmektedir. Evlerde ise ısınma sistemlerinin düzenli bakımı önemlidir. İzolasyonun güçlendirilmesi enerji verimliliğini artırır. Bu da ısınma maliyetlerini düşürür.

